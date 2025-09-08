Ilustração infantil avança no Brasil com 1ª pós e formatura histórica

A valorização da ilustração infantil como área de estudo, expressão artística e carreira autoral acaba de ganhar um novo capítulo no Brasil. Nos dias 19 e 20 de julho, São Paulo sediou dois marcos inéditos no setor: o Laboratório Illustrare, maior encontro de ilustradores infantis do país, e a formatura da primeira turma da primeira pós-graduação em Ilustração Infantil do Brasil. As iniciativas, conduzidas pela Faculdade Faciência - Polo Ocellaris com coordenação de Guilherme Bevilaqua, o Professor Laqua, reafirmam o potencial dessa linguagem na formação de leitores e no desenvolvimento sensível de crianças.

Enquanto o dia 19 foi reservado à vivência artística prática, com atividades voltadas ao processo criativo, desenho de observação, aquarela e conexões olho no olho, o dia 20 celebrou a realização de um sonho coletivo: a primeira colação de grau de ilustradores infantis formados oficialmente em uma pós-graduação no país. Cada aluno apresentou um livro autoral ilustrado, produzido ao longo do curso como trabalho de conclusão e símbolo da própria trajetória criativa.

A pedagoga Andrea, uma das alunas formadas, conta que a pós representou um ponto de virada pessoal e profissional. “Eu já tenho outra pós em educação infantil, mas foi só nessa que me senti uma profissional completa. Hoje, com três livros ilustrados, sendo um já publicado, eu já paguei a pós com o que ganhei com minha arte. E sei que vem muito mais por aí. Me vejo, enfim, como uma artista de livros infantis”, relatou, emocionada.



Com mais de 27 anos de experiência, Guilherme Bevilaqua é referência nacional no campo da ilustração e coordena não apenas a pós-graduação como também iniciativas como o Atelier Laqua Parla. A proposta da formação, segundo ele, vai além da técnica: “Ilustrar não é só fazer um desenho bonito. É dar vida, emoção e identidade às imagens. É tocar a infância de alguém com imagem. E esses alunos entenderam isso profundamente.”



Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi o discurso do orador da turma, Luis, de 72 anos, que arrancou aplausos e lágrimas ao compartilhar sua trajetória. “Estar aqui vivendo tudo isso é uma conquista que eu jamais imaginei. Agradeço profundamente aos nossos professores, que nos guiaram com tanta generosidade, e aos meus colegas, que se tornaram verdadeiros parceiros de jornada. A pós me mostrou que nunca é tarde para recomeçar e viver daquilo que nos move”, declarou Luis, emocionado.

