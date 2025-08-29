Assine
Zé Henrique & Gabriel lançam "Bobalhão"

Mais uma faixa inédita do DVD Play na Playlist.

29/08/2025 13:02 - atualizado 29/08/2025 13:02

Ze Henrique e Gabriel - (crédito: Ze Henrique e Gabriel)
Ze Henrique e Gabriel crédito: Ze Henrique e Gabriel



O single, que já está disponível em pre-save, promete emocionar os fãs e reforçar a nova fase artística da dupla, marcada por romantismo, identidade sertaneja e composições que tocam o coração do público.

O lançamento será duplo:
• 00h em todas as plataformas digitais de áudio
• 17h00 com videoclipe oficial no YouTube

“Estamos muito felizes em compartilhar mais uma música desse projeto especial. Cada faixa do DVD tem uma história e ‘Bobalhão’ chega para conquistar o público com emoção e verdade”, afirmam Zé Henrique & Gabriel.

Gravado recentemente, o DVD Dá Play na Playlist marca o retorno da dupla aos palcos e ao cenário nacional com grandes novidades, participações especiais e um repertório que promete ser trilha sonora de muitas histórias de amor.


Fotos:Raffa Libbi

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

