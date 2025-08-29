Assine
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes

Liderança, Inovação e Resultados que Transcendem Fronteiras

Em entrevista Dra. Marianna Magri comenta sobre o tema

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
29/08/2025 12:44

Dra. Marianna Magri
Dra. Marianna Magri crédito: Dra. Marianna Magri
Dra. Marianna Magri
Em um cenário competitivo e globalizado, a Dra. Marianna Magri se consolida como uma das principais referências em saúde e bem-estar, unindo inovação, visão estratégica e resultados comprovados. Com pacientes na América Latina, Europa e Estados Unidos, ela se tornou um nome respeitado internacionalmente, levando a medicina personalizada a novos patamares.

Trajetória e Conquistas

Desde sua formação, Marianna construiu uma carreira marcada por dedicação e impacto. Atuou em clínicas de referência, liderou projetos transformadores, expandiu seu próprio negócio e firmou parcerias estratégicas no setor. Ao longo da carreira, já atendeu mais de 8 mil pacientes — muitos deles por indicações espontâneas, reflexo da confiança e do reconhecimento conquistados.

Diferenciais e Posicionamento

Mais do que médica, Marianna Magri é uma profissional visionária que alia precisão técnica a uma rara visão estratégica. Com sensibilidade para compreender demandas reais e antecipar tendências, oferece soluções assertivas e inovadoras. Sua atuação não se limita a resultados estéticos ou nutricionais: ela transforma vidas, negócios e comunidades.

Reconhecida por sua ética e excelência, Marianna também é defensora da segurança do paciente, destacando-se pela capacidade de identificar práticas eficazes e alinhá-las a grandes especialistas e marcas globais.

Expansão Internacional

Com metas claras e compromisso com qualidade, Marianna já está em processo de expansão para outros países da América Latina. Seus conceitos inovadores, especialmente no campo do emagrecimento rápido e saudável, têm conquistado pacientes e médicos, consolidando sua imagem como referência no continente.

Magri Clinic: Medicina de Precisão e Humanização

À frente da Magri Clinic, Marianna adota a visão da Medicina de Precisão e da Nutrologia, considerando fatores genéticos, biológicos, sociais e emocionais de cada paciente. Cada etapa do atendimento é planejada para proporcionar conforto, segurança e bem-estar, com uma equipe multidisciplinar preparada para enxergar cada indivíduo em sua singularidade.

A clínica não apenas trata — transforma. E é essa essência que coloca Marianna Magri no centro da inovação em saúde, unindo ciência, resultados e humanidade.
 
 
 
 
 
 

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

