Scale Black é lançada na Imersão Discovery e marca nova era do marketing





A Imersão Discovery 2025, realizada de 21 a 23 de agosto no Villa Blue Tree, em São Paulo, foi marcada por um momento inesperado: o anúncio-surpresa da mentoria Scale Black, nova iniciativa de Leandro Ferrari voltada à elite do marketing digital. Promovido pelo Grupo XFlow, o evento reuniu cerca de 3 mil participantes, entre presenciais e virtuais, e se consolidou como uma vitrine de tendências e estratégias de alto impacto para o mercado. O lançamento da nova mentoria pegou o público de surpresa e provocou grande repercussão entre os presentes, reforçando o posicionamento de Ferrari como um dos nomes mais inovadores do setor.





Leandro Ferrari, estrategista com forte presença digital e responsável por movimentar centenas de lançamentos bem-sucedidos, apresentou a Scale Black como uma mentoria para profissionais que já atuam em alta performance e querem escalar com organização, previsibilidade e receita recorrente.

“A Scale Black é como um upgrade para quem já sabe o que faz, mas quer sistematizar e elevar seu negócio ao próximo nível com inteligência operacional”, destacou Ferrari durante sua apresentação, entre seção de mentorias práticas e networking de alto valor.

Além de Ferrari, o evento trouxe palestrantes com presença consolidada no setor, como Micha Menezes, Matheus Sanfer entre outros, todos compartilhando metodologias, insights e experiências inéditas com a audiência

A estrutura da Imersão foi montada para favorecer a construção estratégica, com mais de 30 horas de conteúdo focado em escalabilidade, funis, gestão de equipe e sustentabilidade no digital, deixando claro que esta não é uma conferência meramente motivacional, mas sim um ambiente de construção real de negócios.

Leandro projeta que, com a Scale Black, o XFlow ampliará ainda mais sua liderança no mercado. Atualmente, seus projetos já acumularam mais de R$ 110 milhões em lançamentos, além de contar com uma comunidade de milhares de alunos, entre os quais o seleto Nexum Mastermind, grupo que reúne empreendedores com faturamento anual de múltiplos dígitos

Ao longo do evento, ficou claro que o futuro do marketing digital passa pela união entre técnica apurada, estrutura empresarial e entrega consistente, e que a Scale Black surge como resposta a quem já domina o básico e busca evolução com foco.





