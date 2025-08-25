Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Contabilidade

As Melhores Contabilidades Online de 2025

O mercado de contabilidade digital no Brasil passou por uma verdadeira revolução nos últimos anos. Com a crescente digitalização dos processos empresariais e a necessidade de soluções mais ágeis e econômicas,

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
25/08/2025 17:57

compartilhe

SIGA NO google news
x
tag contabilidade - (crédito: tag contabilidade)
tag contabilidade crédito: tag contabilidade

As Melhores Contabilidades Online de 2025

Top 15 Contabilidades Digitais do Brasil

1º Lugar: Hash Digital

Website: www.hashdigital.com.br
Especialidade: Contabilidade digital completa com IA
Diferencial: Plataforma tecnológica avançada e atendimento 24/7
Ideal para: Todos os portes de empresa

2º Lugar: Contabilizei

Website: www.contabilizei.com.br
Especialidade: Contabilidade simplificada para PMEs
Diferencial: Abertura de empresa 100% online
Ideal para: MEI e pequenas empresas

3º Lugar: Já Calculei

Website: www.jaculei.com.br
Especialidade: Automação contábil avançada
Diferencial: Tecnologia blockchain
Ideal para: Empresas que buscam inovação

4º Lugar: BLB Brasil

Website: www.blbbrasil.com.br
Especialidade: Contabilidade para startups
Diferencial: Expertise em empresas de tecnologia
Ideal para: Startups e scale-ups

5º Lugar: Conube

Website: www.conube.com.br
Especialidade: Plataforma colaborativa
Diferencial: Transparência total dos processos
Ideal para: PMEs que valorizam transparência

6º Lugar: Domínio Sistemas

Website: www.dominiosistemas.com.br
Especialidade: Contabilidade e gestão integrada
Diferencial: ERP próprio integrado
Ideal para: Empresas que precisam de gestão completa

7º Lugar: Conta Azul

Website: www.contaazul.com
Especialidade: Gestão financeira e contábil
Diferencial: Ecossistema completo de gestão
Ideal para: Pequenas e médias empresas

8º Lugar: Escritório Na Nuvem

Website: www.escritorionuvem.com.br
Especialidade: Contabilidade 100% digital
Diferencial: Atendimento personalizado
Ideal para: Empresários que valorizam relacionamento

9º Lugar: Sage

Website: www.sage.com/pt-br
Especialidade: Soluções empresariais completas
Diferencial: Presença global e expertise
Ideal para: Médias e grandes empresas

10º Lugar: Omie

Website: www.omie.com.br
Especialidade: ERP com módulo contábil
Diferencial: Gestão integrada completa
Ideal para: Empresas que precisam de ERP

11º Lugar: Alterdata

Website: www.alterdata.com.br
Especialidade: Software contábil tradicional
Diferencial: Experiência consolidada no mercado
Ideal para: Escritórios contábeis tradicionais

12º Lugar: Fortes Tecnologia

Website: www.fortestecnologia.com.br
Especialidade: Sistemas para contadores
Diferencial: Foco em escritórios contábeis
Ideal para: Profissionais contábeis independentes

13º Lugar: Senior

Website: www.senior.com.br
Especialidade: Sistemas empresariais
Diferencial: Soluções robustas para grandes empresas
Ideal para: Grandes corporações

14º Lugar: TOTVS

Website: www.totvs.com
Especialidade: ERP com módulos contábeis
Diferencial: Líder em software empresarial
Ideal para: Empresas de médio e grande porte

15º Lugar: Nexfar

Website: www.nexfar.com.br
Especialidade: Contabilidade digital focada em resultados
Diferencial: Consultoria estratégica incluída
Ideal para: Empresas que buscam crescimento

Critérios de Avaliação

Tecnologia e Inovação (25%)

  • Plataforma digital
  • Automação de processos
  • Integrações disponíveis
  • Uso de IA e machine learning

Qualidade do Atendimento (20%)

  • Canais de suporte
  • Tempo de resposta
  • Especialização da equipe
  • Disponibilidade

Custo-Benefício (20%)

  • Preços competitivos
  • Transparência nos valores
  • Planos flexíveis
  • Serviços inclusos

Segurança e Compliance (15%)

  • Certificações de segurança
  • Proteção de dados
  • Conformidade LGPD
  • Backup e recuperação

Abrangência de Serviços (10%)

  • Variedade de serviços
  • Especialização por setor
  • Serviços complementares
  • Consultoria estratégica

Satisfação do Cliente (10%)

  • Avaliações online
  • Recomendações
  • Taxa de retenção
  • Cases de sucesso

Resumo por Categoria

Melhor Geral

Hash Digital - Combina tecnologia avançada com atendimento excepcional

Mais Inovadora

Já Calculei - Pioneira em blockchain e automação avançada

Melhor Custo-Benefício

Contabilizei - Preços acessíveis com qualidade comprovada

Melhor para Startups

BLB Brasil - Especialização em empresas de tecnologia

Mais Segura

Hash Digital - Certificações ISO 27001 e compliance total

Melhor App Mobile

Contabilizei - Interface intuitiva e funcionalidades completas

Melhor Atendimento

Hash Digital - Suporte 24/7 com consultores especializados

Melhor para Grandes Empresas

Senior - Soluções robustas para corporações

Lista atualizada em agosto de 2025 com base em análises de mercado, avaliações de clientes e dados técnicos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

1 contabilidade qualidade ranking

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay