Pacientes estrangeiros desembarcam em Belo Horizonte em busca do APhen Peel® com o Dr. Lucas Miranda
A Clínica Lucas Miranda, localizada na Savassi, em Belo Horizonte, em Minas Gerais vem se consolidando como destino de referência em medicina estética
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Minas Gerais vem se consolidando como destino de referência em medicina estética, e a Clínica Lucas Miranda, localizada na Savassi, em Belo Horizonte, tem recebido pacientes de outras cidades, estados e até do exterior em busca do APhen Peel®, procedimento exclusivo de rejuvenescimento facial criado pelo dermatologista Dr. Lucas Miranda.
O que é o APhen Peel®
O APhen Peel® é um peeling facial avançado, desenvolvido pelo Dr. Lucas Miranda, que promove rejuvenescimento profundo da pele de forma segura e eficaz. Diferente dos peelings tradicionais à base de fenol, que apresentam maior risco de complicações, o APhen Peel® utiliza formulações e técnicas inovadoras que garantem resultados expressivos com mínimo desconforto.
O procedimento atua em múltiplos níveis da pele: estimula a renovação celular, melhora a textura e firmeza, uniformiza o tom da pele e reduz rugas, manchas e outros sinais de envelhecimento. Além disso, promove um efeito de revitalização natural, preservando a harmonia facial e proporcionando resultados duradouros e visíveis desde as primeiras sessões.
Segundo especialistas, a principal vantagem do APhen Peel® é a combinação de eficácia e segurança, permitindo que pacientes obtenham resultados comparáveis a procedimentos mais invasivos, sem a necessidade de cirurgias. Com protocolos personalizados, avaliação individualizada e acompanhamento especializado antes, durante e após o procedimento, o APhen Peel® se destaca como uma solução moderna, confiável e indicada para quem busca rejuvenescimento avançado com mínima interferência e máxima segurança.
Dr. Lucas Miranda: referência em dermatologia estética
O Dr. Lucas Miranda é referência nacional em dermatologia estética e criador do protocolo APhen Peel®. Com formação e atualização constantes em centros internacionais de excelência, ele alia conhecimento científico, experiência prática e tecnologia de ponta, garantindo procedimentos precisos, personalizados e seguros. Seu trabalho já recebeu destaque em portais de relevância regional e nacional, consolidando a clínica como um destino confiável para pacientes que buscam tratamentos avançados de rejuvenescimento facial.
Estrutura e atendimento para pacientes de outras cidades e países
Muitos pacientes viajam para Belo Horizonte para realizar o APhen Peel® e, para otimizar o tempo, a clínica realiza inicialmente uma consulta on-line, permitindo que todo o planejamento do procedimento seja feito antes da chegada.
Ao chegar à capital mineira, a clínica recomenda serviços de transporte do aeroporto até a clínica e oferece suporte contínuo durante o período de recuperação, podendo acompanhar o paciente diretamente no hotel em que estiver hospedado. Para quem vem de carro, o retorno para casa é possível após dois dias; para quem chega de avião, recomenda-se uma estadia de 5 a 7 dias para recuperação completa e segura.
Um caso internacional: paciente de Boston
Um exemplo é a Sra. Annette Taylor, paciente vinda de Boston, nos Estados Unidos. Após uma consulta on-line com o Dr. Lucas Miranda, Annette chegou a Belo Horizonte com todo o planejamento definido e realizou o APhen Peel® com acompanhamento completo da equipe da clínica. Segundo relatos, o suporte personalizado — desde transporte, hospedagem e acompanhamento diário — tornou sua experiência tranquila e segura, além de proporcionar resultados satisfatórios e naturais.
“Desde a primeira consulta on-line, senti que estava em boas mãos. Todo o planejamento foi feito antes da minha chegada, o que tornou minha viagem muito tranquila”, comenta Annette.
Por que escolher a Clínica Lucas Miranda
A combinação de atendimento multidisciplinar, tecnologia de ponta e protocolos clínicos rigorosos, junto a uma equipe médica altamente qualificada, posiciona a Clínica Lucas Miranda como referência em medicina estética em Minas Gerais. Com foco na experiência do paciente, a clínica oferece soluções integradas que garantem segurança, conforto e resultados duradouros, atraindo pacientes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.
É recorrente que a Clínica Lucas Miranda receba pacientes de outras cidades, estados e até do exterior em busca do APhen Peel®. O volume de pacientes vindos de fora é significativo, consolidando a clínica como referência nacional em rejuvenescimento facial avançado. Essa demanda constante demonstra a confiança depositada na expertise do Dr. Lucas Miranda e na qualidade do atendimento, reforçando que a clínica é capaz de oferecer uma experiência completa, segura e personalizada mesmo para quem precisa se deslocar grandes distâncias.
https://clinicalucasmiranda.com.br/
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.