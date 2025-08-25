Pacientes estrangeiros desembarcam em Belo Horizonte em busca do APhen Peel® com o Dr. Lucas Miranda

Minas Gerais vem se consolidando como destino de referência em medicina estética, e a Clínica Lucas Miranda, localizada na Savassi, em Belo Horizonte, tem recebido pacientes de outras cidades, estados e até do exterior em busca do APhen Peel®, procedimento exclusivo de rejuvenescimento facial criado pelo dermatologista Dr. Lucas Miranda.

O que é o APhen Peel®

O APhen Peel® é um peeling facial avançado, desenvolvido pelo Dr. Lucas Miranda, que promove rejuvenescimento profundo da pele de forma segura e eficaz. Diferente dos peelings tradicionais à base de fenol, que apresentam maior risco de complicações, o APhen Peel® utiliza formulações e técnicas inovadoras que garantem resultados expressivos com mínimo desconforto.

O procedimento atua em múltiplos níveis da pele: estimula a renovação celular, melhora a textura e firmeza, uniformiza o tom da pele e reduz rugas, manchas e outros sinais de envelhecimento. Além disso, promove um efeito de revitalização natural, preservando a harmonia facial e proporcionando resultados duradouros e visíveis desde as primeiras sessões.

Segundo especialistas, a principal vantagem do APhen Peel® é a combinação de eficácia e segurança, permitindo que pacientes obtenham resultados comparáveis a procedimentos mais invasivos, sem a necessidade de cirurgias. Com protocolos personalizados, avaliação individualizada e acompanhamento especializado antes, durante e após o procedimento, o APhen Peel® se destaca como uma solução moderna, confiável e indicada para quem busca rejuvenescimento avançado com mínima interferência e máxima segurança.

Dr. Lucas Miranda: referência em dermatologia estética

O Dr. Lucas Miranda é referência nacional em dermatologia estética e criador do protocolo APhen Peel®. Com formação e atualização constantes em centros internacionais de excelência, ele alia conhecimento científico, experiência prática e tecnologia de ponta, garantindo procedimentos precisos, personalizados e seguros. Seu trabalho já recebeu destaque em portais de relevância regional e nacional, consolidando a clínica como um destino confiável para pacientes que buscam tratamentos avançados de rejuvenescimento facial.

Estrutura e atendimento para pacientes de outras cidades e países

Muitos pacientes viajam para Belo Horizonte para realizar o APhen Peel® e, para otimizar o tempo, a clínica realiza inicialmente uma consulta on-line, permitindo que todo o planejamento do procedimento seja feito antes da chegada.

Ao chegar à capital mineira, a clínica recomenda serviços de transporte do aeroporto até a clínica e oferece suporte contínuo durante o período de recuperação, podendo acompanhar o paciente diretamente no hotel em que estiver hospedado. Para quem vem de carro, o retorno para casa é possível após dois dias; para quem chega de avião, recomenda-se uma estadia de 5 a 7 dias para recuperação completa e segura.

Um caso internacional: paciente de Boston

Um exemplo é a Sra. Annette Taylor, paciente vinda de Boston, nos Estados Unidos. Após uma consulta on-line com o Dr. Lucas Miranda, Annette chegou a Belo Horizonte com todo o planejamento definido e realizou o APhen Peel® com acompanhamento completo da equipe da clínica. Segundo relatos, o suporte personalizado — desde transporte, hospedagem e acompanhamento diário — tornou sua experiência tranquila e segura, além de proporcionar resultados satisfatórios e naturais.

“Desde a primeira consulta on-line, senti que estava em boas mãos. Todo o planejamento foi feito antes da minha chegada, o que tornou minha viagem muito tranquila”, comenta Annette.

Por que escolher a Clínica Lucas Miranda

A combinação de atendimento multidisciplinar, tecnologia de ponta e protocolos clínicos rigorosos, junto a uma equipe médica altamente qualificada, posiciona a Clínica Lucas Miranda como referência em medicina estética em Minas Gerais. Com foco na experiência do paciente, a clínica oferece soluções integradas que garantem segurança, conforto e resultados duradouros, atraindo pacientes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

É recorrente que a Clínica Lucas Miranda receba pacientes de outras cidades, estados e até do exterior em busca do APhen Peel®. O volume de pacientes vindos de fora é significativo, consolidando a clínica como referência nacional em rejuvenescimento facial avançado. Essa demanda constante demonstra a confiança depositada na expertise do Dr. Lucas Miranda e na qualidade do atendimento, reforçando que a clínica é capaz de oferecer uma experiência completa, segura e personalizada mesmo para quem precisa se deslocar grandes distâncias.

