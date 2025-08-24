Vivianne Brasil leva trajetória de liderança da Metropax ao 2º Fórum Internacional de Mulheres.
No último encontro do GCSM Mulher, vertente feminina do grupo INNSBRUCK, Vivianne Brasil, CEO da Metropax, subiu ao palco para compartilhar uma história marcada por resiliência
No último encontro do GCSM Mulher, vertente feminina do grupo INNSBRUCK, Vivianne Brasil, CEO da Metropax, subiu ao palco para compartilhar uma história marcada por resiliência, visão estratégica e inovação. O evento, realizado no contexto do 2º Fórum Internacional de Mulheres, reuniu executivas e lideranças de diferentes setores para debater a presença e a força feminina no topo das organizações.
Criado para fomentar pesquisas, conteúdo e conexões entre mulheres em cargos C-Level, o GCSM Mulher se consolidou como uma das plataformas mais relevantes de discussão sobre liderança feminina no Brasil e no mundo. Em sua participação, Vivianne Brasil apresentou a palestra “Marketing para todos os tipos de negócios”, revelando a trajetória que a levou a liderar a Metropax, que atua há quase 50 anos no setor de assistência funerária em Minas Gerais e possui mais de 400 mil vidas em seus planos funerários, contando com um time de mais de 380 colaboradores comprometidos com o acolhimento, cuidado e a excelência.
Sob a liderança de Vivianne Brasil, a Metropax reforça diariamente seu compromisso com o acolhimento e a humanização, valores que permeiam toda a operação e que a diferenciam dos concorrentes. Um dos marcos desse posicionamento é a Metropet, unidade pioneira dedicada à despedida digna de animais de estimação, que soma ações para socialização pet.
A CEO também destacou a importância de pensar fora da caixa em qualquer negócio, isso possibilita trazer inovação e engajamento, mostrando como campanhas, eventos e ações reforçam a presença da Metropax no mercado e fortalecem sua conexão com clientes e parceiros. Sob sua gestão, a empresa cria tendências e contribui para moldá-las, sempre equilibrando inovação e tradição.
Veja o vídeo:
O 2º Fórum Internacional de Mulheres não só oferece um espaço de aprendizado e conexão, mas também celebra a força e a influência daquelas que estão moldando o futuro. Durante o evento, a premiação "Mulheres que Ecoaram Suas Vozes" destacou líderes inspiradoras, reconhecendo suas conquistas e incentivando todas a continuarem transformando o mundo ao seu redor. Em 2024, no 1º Fórum Internacional de Mulheres, Vivianne Brasil recebeu o prêmio MESV e, neste ano, esteve presente para prestigiar e apoiar outras mulheres que também foram homenageadas com a honraria.
Com uma trajetória marcada por superação e resultados consistentes, Vivianne Brasil reafirma que liderar vai muito além da gestão de negócios: “é inspirar equipes, transformar desafios em oportunidades concretas e propagar uma cultura de acolhimento que impacta diretamente a sociedade”. Sua participação no Fórum Internacional de Mulheres evidencia o papel da Metropax como referência de liderança feminina, inovação, cuidado no setor funerário e no mercado como um todo.
Confira as próximas participações de Vivianne Brasil, CEO da Metropax, em eventos que inspiram liderança e superação.
2ª Edição do Coren-MG Talks
Evento para profissionais da saúde, com palestras sobre desafios e conquistas na carreira.
Palestra: “Transformar Desafios em Conquistas”
Data: 25 de agosto | Horário: 18h às 22h
Local: Centro de Convenções e Eventos da AMMG, Belo Horizonte.
II Seminário de Empreendedorismo Feminino na Saúde
Durante a ExpoHospital, o seminário mostra como mulheres transformam ideias em ações no setor da saúde.
Palestra: “Ousadia de Ser: Quando uma Mulher Empreende, o Mundo Muda”
Data: 25 de setembro | Local: ExpoMinas, Belo Horizonte
Sobre a Metropax.
Com quase 50 anos de atuação, a Metropax é referência em assistência funerária no Brasil, oferecendo acolhimento e cuidado por meio de seus planos funerários, que garantem tranquilidade e respeito às famílias. Ao adquirir um plano, o associado também passa a contar com um Clube de Benefícios exclusivo, que amplia o cuidado por meio de parceiros nas áreas de saúde, bem-estar e educação.
Com mais de 380 colaboradores e mais de 400 mil vidas acolhidas, a Metropax integra o Grupo Cortel, referência nacional no setor funerário. A empresa se destaca por sua atuação inovadora e humanizada, unindo tradição, sensibilidade e responsabilidade social em todas as suas iniciativas.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.