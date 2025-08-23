DJ Tamy leva sua identidade sonora para os 10 anos da Tardezinha
DJ Tamy une sua trajetória ao marco histórico da Tardezinha.
Natural da Zona Norte do Rio, com mais de 15 anos de carreira conectando música e identidade, a DJ Tamy marca presença na Tardezinha, projeto que se tornou sinônimo de celebração e memória afetiva para o público brasileiro. Dona de um repertório autoral e sets que misturam referências do passado com a potência do presente, ela se consolidou como uma artista capaz de transformar qualquer pista em uma narrativa sonora viva, que reflete a energia do momento e a história de quem a escuta.
Para Tamy, estar nesse palco é mais do que uma oportunidade artística: é uma forma de entrar para a história de um movimento que já marcou gerações.
“Sempre vi a Tardezinha como um espaço de encontro, alegria e boas histórias. Fazer parte desse projeto é levar o meu som para um público que ama música tanto quanto eu, em um ambiente onde a energia é contagiante e cada momento vira lembrança” afirma.
DJ Tamy vive um momento especial ao integrar a programação da Tardezinha, projeto que, em 2025, celebra 10 anos de história. Criado por Rafael Zulu e Thiaguinho, o evento ultrapassou a ideia de show para se tornar um fenômeno cultural que valoriza a música brasileira, especialmente o pagode, mas que também abre espaço para outros gêneros e artistas que representam a pluralidade do país.
Essa sintonia entre a proposta do evento e a essência da DJ cria um cenário perfeito para apresentações que prometem unir nostalgia e novidade, ritmo e emoção. “A música é sobre troca. Cada apresentação é uma nova chance de fazer parte da vida das pessoas, e a Tardezinha é o cenário perfeito para isso” completa.
Em 2024, ela lançou o EP Baile da Tamy, projeto que sintetiza sua versatilidade, transitando entre gêneros e trazendo para o estúdio a mesma intensidade que carrega para os palcos. Para a artista, cada faixa é um convite para dançar e também para reconhecer as raízes que moldam a música brasileira contemporânea. “Sou cria do Rio e sempre vi a música como um ponto de encontro entre diferentes histórias. Meu som carrega minhas vivências, mas também a energia de quem está comigo em cada show” explica.
DJ Tamy se apresenta neste sábado (23/08) – Tardezinha | Mané Garrincha, Brasília (DF)
