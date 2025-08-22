Assine
Fabiano Moraes
Sede de Branco Corp, nova empresa de Rodrigo Branco, é inagurada em Orlando

A inauguração vai de encontro com a celebração de 10 anos do empresário nos Estados Unidos

22/08/2025 07:30

Sede de Branco Corp, nova empresa de Rodrigo Branco, é inagurada em Orlando - (crédito: Reprodução Instagram)
Comemorando 10 anos nos Estados Unidos, o empresário Rodrigo Branco inaugurou a sede de sua nova empresa, Branco Corp. O novo empreendimento será um grande guarda-chuva, englobando três empresas: Branco Consulting, do segmento de marketing que possui 10 anos de atuação no mercado; Vivi Homes, que atua no mercado imobiliário junto com sua sócia e ex-mulher, Vivian Branco; E Noha Concept, empresa de decoração responsável pela da casa de Ana Castela.

Vários amigos do empresário foram prestigiar a inauguração, incluindo Marcus Buaiz, empresário brasileiro e um dos herdeiros do Grupo Buaiz, Simone Mendes, a cantora é amiga e cliente da Branco Corp, Nivea Stelmann, atriz que mora nos Estados Unidos, Viviane Romanelli, jornalista e apresentadora, entre outros famosos.

“Criamos um verdadeiro HUB de conexões, para integrar pessoas, serviços e grandes oportunidades de negócios. Muito obrigado a todos os amigos e parceiros que celebraram esse momento conosco”, afirmou Rodrigo em seu perfil no Instagram.

Quem é Rodrigo Branco?

Rodrigo é conhecido pelo grande público por conectar diversas celebridades com os parques e empresas de Orlando (EUA), porém os negócios do empresário vão além do estado da Flórida, realizando trabalhos também em Nova York, Los Angeles, entre outras cidades norte-americanas.

A Branco Consulting é responsável pelo marketing de mais de 15 empresas americanas e brasileiras nos Estados Unidos, além de conectar grandes celebridades com as principais marcas do país. Vivi Homes, que vende casa para os maiores jogadores de futebol, celebridades e afins, e Noha Concept, que atualmente decora em média 15 casas por mês.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

