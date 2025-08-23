Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes

Atriz Isabella Adorama projeta novos caminhos na TV e no cinema

Mineira de 22 anos, com experiência no SBT, fala sobre início da carreira e expectativas para o futuro

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
23/08/2025 18:24

compartilhe

SIGA NO google news
x
Isabella Adorama - (crédito: Isabella Adorama)
Isabella Adorama crédito: Isabella Adorama



A atriz Isabella Adorama, de 22 anos, nasceu em Belo Horizonte e hoje reside em São Paulo, onde desenvolve novos projetos no audiovisual. A carreira começou cedo, quando ainda adolescente buscou formação em cursos de teatro e ingressou em agências, o que abriu portas para participações em produções exibidas pelo SBT.

“Essas oportunidades foram importantes e me ajudaram a conquistar espaço em grandes emissoras”, comenta Isabella ao lembrar os primeiros passos.

Com trajetória em construção, a artista amplia sua atuação para novelas, filmes e peças de teatro, além de manifestar interesse nos bastidores da produção. “Quero conhecer melhor a área de produção e seguir em constante evolução dentro do entretenimento”, explica.

Sobre o que espera do futuro, Isabella é enfática: “Cada personagem traz uma vivência diferente. Meu objetivo é transmitir histórias de forma verdadeira e criar conexão com o público”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

atriz novelas tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay