Foi uma experiência transformadora", diz influenciador Byel após conversão

O influenciador digital Byel anunciou sua conversão ao islamismo em vídeo publicado nas redes sociais. O processo teve início após a gravação de um conteúdo em uma mesquita, ocasião que despertou o interesse em conhecer mais sobre a religião. Quatro meses depois, o influenciador oficializou sua adesão à fé muçulmana.

Segundo Byel, a aproximação começou de forma inesperada. Durante a gravação de um vídeo em uma mesquita, o influenciador relata ter sentido a necessidade de compreender melhor os princípios do Islã. A experiência resultou em um período de estudo e convivência com a comunidade islâmica no Brasil.

“Foi uma experiência transformadora, que mudou minha forma de enxergar a vida e os valores espirituais”, afirmou.

O islamismo é seguido por mais de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo. A religião tem como base o Alcorão, considerado pelos muçulmanos a revelação de Deus (Alá) ao profeta Muhammad (Maomé).

Entre os pilares da fé islâmica estão a profissão de fé, a oração diária, a prática da caridade, o jejum durante o mês do Ramadã e a peregrinação a Meca. No Brasil, a comunidade muçulmana reúne descendentes de imigrantes, estrangeiros e brasileiros convertidos, com presença em diversas capitais.

Ao anunciar a conversão, Byel ressaltou que a decisão foi fruto de um processo de reflexão iniciado meses antes. Para ele, a experiência representa uma mudança significativa em sua vida pessoal.

“O Islã trouxe disciplina e propósito ao meu dia a dia. É um caminho que pretendo seguir com seriedade”, declarou.

Com a decisão, o influenciador passa a integrar a comunidade islâmica no Brasil, que cresce gradualmente e se consolida em diferentes regiões do país.

