Betinho Alves lança capítulo em Disruptivo com Flávia Pavanelli e Trajano

Crises, para alguns, significam fim de ciclo. Para outros, como Betinho Alves, são a porta de entrada para a reinvenção. Empreendedor que transformou quedas em oportunidades, ele agora amplia seu legado ao assinar como coautor do livro Disruptivo, que será lançado em setembro de 2025, em Balneário Camboriú.

A obra reúne 34 líderes de diferentes segmentos — entre eles nomes como Flávia Pavanelli e Nelson Wilians — e conta com prefácio de Luiza Trajano. Sob a curadoria e idealização de Marcella Zorzo e publicação pela editora Experience, o projeto nasce como manifesto de inovação, coragem e novas perspectivas sobre negócios e liderança.

Do colapso à reconstrução

Antes da pandemia, Betinho era proprietário de casas de show em São Paulo e havia investido em uma produtora musical. Em poucos dias, o lockdown paralisou mais de 150 apresentações e esvaziou o capital investido. Sem reservas e diante de um cenário adverso, tomou uma decisão ousada: arrendar uma pousada cinco estrelas, mesmo sem recursos, recorrendo a um empréstimo informal de alto risco.

Com criatividade e experiência em comunicação, reposicionou o negócio como destino exclusivo de celebridades, apostando em hospedagens trocadas por visibilidade. A estratégia funcionou. A pousada passou a operar com lotação máxima e conquistou reconhecimento como uma das melhores do país.

Betinho provou, na prática, que inovação nasce quando a zona de conforto termina. Seu lema reflete esse espírito: “Não desista, mantenha sua fé, estude sempre e nunca perca a vontade de crescer.”

Da hotelaria à comunicação de impacto

Após três anos, não apenas quitou as dívidas como ganhou relevância no mercado, assumindo uma coluna no UOL e, em seguida, migrando para a Bahia para atuar na comunicação do Carnaval de Salvador — um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Foi nesse momento que consolidou seu caminho na assessoria de imprensa, estruturando um escritório robusto que hoje atende mais de cinquenta clientes de diferentes setores, além do agenciamento exclusivo de artistas. Com sedes em Salvador e São Paulo, seu trabalho tornou-se referência pela entrega estratégica, proximidade com os clientes e resultados consistentes.

Autor e voz disruptiva

No livro Disruptivo, Betinho compartilha aprendizados de sua trajetória marcada por fé, coragem e visão empreendedora. Para ele, mais do que acompanhar tendências, é preciso viver por propósito. Sua participação representa não apenas o reconhecimento de sua trajetória, mas também o desejo de transbordar conhecimento, inspirando outros a transformar crises em caminhos de crescimento.

A estreia literária de Betinho Alves reforça seu papel como empreendedor e agora também como escritor, provando que autoridade se constrói não apenas com resultados, mas com a capacidade de inspirar e deixar legado.

