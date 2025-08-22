Emerson Dornellas é o único mineiro Top Team 2025

O empresário Emerson Dornellas, CEO da Dornellas Cred, acaba de conquistar um dos reconhecimentos mais prestigiados do setor de consórcios no Brasil: o Top Team 2025, concedido pela Rodobens Consórcio dentro do Programa Qualy, em Madrid. Ele foi o único empresário de Minas Gerais a alcançar a classificação neste ano, posicionando o estado entre os melhores representantes do país.

O Programa Qualy é um sistema de avaliação e reconhecimento que monitora constantemente a performance de representantes autorizados em todo o Brasil. Os critérios envolvem volume de vendas, qualidade no atendimento, gestão da equipe comercial, pós-venda e compromisso com os valores da marca. Apenas os grupos que se destacam em todos os indicadores chegam às categorias de excelência.



Dentro do programa, a categoria Top Team é uma das mais disputadas, reconhecendo equipes que unem alto desempenho em vendas, trabalho colaborativo e entrega de valor real aos clientes. São apenas 12 escolhidos por país. Para o empresário, a conquista se faz ainda mais especial por poder levar a cidade natal, Paracatu, a patamares internacionais. “Trazer esse prêmio para o estado de Minas é um orgulho muito grande, porque a gente está numa cidade muito pequena e tem um resultado. Então isso vale para aquelas pessoas que acham que precisam de uma condição perfeita para poder ter resultado. E que faz não é ter a condição perfeita, e sim tornar ações e pessoas melhores, isso sim vai gerar resultados efetivos”, define.

Emerson também aconselha outros empresários: “Se você começar fazendo o correto, da forma correta, você vai chegar em resultados que nem você imaginava, assim como eu também não imaginava chegar entre os melhores do Brasil, num grupo tão seleto de representantes”. Idealizador da premiação, Sebastião Cirelli (RODOBENS) destaca que entre as categorias avaliadas, o atendimento ao cliente prestado pela Dornellas Cred foi o que chamou a atenção dos jurados, além dos resultados sólidos de produção e controle de qualidade.

O reconhecimento coloca a Dornellas Cred, com sede em Paracatu (MG), entre os principais nomes do mercado de consórcios no Brasil, reforçando sua credibilidade e abrindo novas possibilidades de expansão e parcerias. A empresa atua no segmento de consórcios e recentemente inaugurou uma nova sede na cidade, ampliando sua estrutura de atendimento. O crescimento gradual tem consolidado o negócio como um dos nomes mais relevantes do setor em Minas Gerais.

Serviço: https://dornellascred.com.br

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.