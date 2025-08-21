Dr. Frederico Keim :a maior referência em rinoplastia estruturada do Brasil



Aos 40 anos, o otorrinolaringologista Dr. Frederico Keim já soma um feito histórico: mais de 3 mil cirurgias de rinoplastia estruturada, tornando-se o médico brasileiro que mais realizou esse tipo de procedimento no país. Com 9 anos de formado e uma trajetória marcada por técnica, ousadia e conexão humana, Keim consolidou seu nome entre os principais especialistas da atualidade, tanto nos centros cirúrgicos quanto nas redes sociais.



Conhecido como o médico das celebridades, Keim atrai uma clientela exigente e estrelada. Já passaram por seu bisturi nomes como Carla Diaz, Juliana Knust, Ana Paula Siebert, Flayslane e MC Kevinho, todos em busca de resultados naturais, estáveis e funcionais.



*A técnica que virou assinatura*



Especialista em rinoplastia estruturada, o Dr. Frederico Keim aprimorou no Brasil uma técnica originalmente criada nos Estados Unidos. O método se baseia na utilização de enxertos de cartilagem retirados do próprio corpo do paciente para reforçar e remodelar a estrutura nasal, proporcionando maior estabilidade, previsibilidade e durabilidade ao resultado.



“A rinoplastia é uma cirurgia intensa. Você está lidando com o centro do rosto de uma pessoa. A exigência dos pacientes é cada vez maior. Mas, obviamente, depois de 3 mil cirurgias, a coisa flui melhor”, afirma Keim.



Mais do que números, o que impressiona é o compromisso do médico com cada paciente. “Muitas pessoas me perguntam: ‘você não pensa em diminuir o número de cirurgias?’. E eu digo: ‘não, eu gosto’. Gosto de sair do hospital cansado, com a sensação de missão cumprida”, diz ele, que já chegou a realizar até quatro cirurgias por dia, sempre com foco e atenção aos detalhes.



*Medicina que vai além do bisturi*



O cuidado de Keim não se limita ao centro cirúrgico. Atento aos fatores que influenciam os resultados pós-operatórios, ele montou dentro de sua clínica uma equipe com nutricionista e nutrólogo, voltada para preparar o corpo antes da cirurgia, reduzir inflamações e promover uma recuperação mais segura e eficiente.



“Comecei a perceber um padrão em alguns pacientes com maior tendência a complicações, muitas vezes relacionado a hormônios ou ao estilo de vida. Com os exames e a orientação nutricional, conseguimos antecipar cuidados que fazem toda a diferença na cicatrização e no resultado final”, explica.



Essa abordagem integrada reflete seu compromisso com a excelência e com o bem-estar físico e emocional dos pacientes.



*Comunicação aberta e pioneirismo nas redes*



Quando decidiu mostrar sua rotina e resultados nas redes sociais, Frederico Keim enfrentou críticas. Mas seguiu convicto de que a transparência era o melhor caminho. “Hoje, o paciente quer saber quem é o médico, quer ver fotos, conversar com quem já operou. Mostrar minha realidade nas redes é uma forma de gerar confiança e acolher quem está vivendo esse processo”, conta.



Esse diálogo aberto fez dele uma referência digital em rinoplastia, ampliando o acesso à informação de qualidade e humanizando o contato com a cirurgia plástica.



*A empatia de quem também foi paciente*



Além de médico, Keim também foi paciente. Ele passou por uma rinoplastia e, segundo ele, a experiência mudou sua forma de operar. “Eu entendi como é estar do outro lado. As dúvidas, a ansiedade, o medo. Até a forma como encosto nos pacientes mudou. Sei o que machuca, o que alivia, o que acalma”, relata.



Essa vivência aumentou ainda mais seu grau de empatia, principalmente com os mais jovens. “Quando opero uma paciente menor de idade, e os pais a entregam para mim, sinto na alma junto com eles. Tenho esse cuidado de pai, de manter a família informada, de fazer tudo com o máximo de zelo.”



*A escultura do nariz como arte e ciência*



Frederico Keim é reconhecido por unir arte, ciência e precisão cirúrgica em cada procedimento. Para ele, a rinoplastia estruturada é uma escultura feita com responsabilidade, que respeita a anatomia e a individualidade de cada paciente.



“Chegar a 3 mil cirurgias era algo que nunca imaginei alcançar tão cedo. Mas é um marco que divido com minha equipe, que me acompanha desde o início. Essa vitória é de todos nós”, afirma o médico, que segue atendendo com a mesma paixão de quando começou.