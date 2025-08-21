Dr Marcos Ferreira explica todos os detalhes da Tirzepatida

A tirzepatida é uma medicação injetável semanal que vem transformando o cuidado com diabetes tipo 2 e obesidade. Diferente dos tratamentos tradicionais, ela age em dois hormônios do intestino (GLP-1 e GIP), controlando a glicose e reduzindo o peso de forma eficaz.

Segundo o Dr Marcos Ferreira, os benefícios principais são:



•Controle do diabetes: em grandes estudos, pacientes tiveram queda expressiva da glicemia e da hemoglobina glicada (HbA1c), muitas vezes dispensando a necessidade de aumentar insulina.

•Perda de peso: pessoas com diabetes perderam em média de 6 a 13 kg, e em não diabéticos com obesidade a redução chegou a 15 a 20% do peso corporal — algo inédito em medicamentos.

•Proteção dos rins e coração: além do açúcar e do peso, houve melhora na pressão arterial, perfil de colesterol e até redução na perda da função renal.

•Doença do fígado e apneia do sono: estudos recentes mostraram melhora da gordura no fígado (esteatose/NASH) e redução significativa da apneia do sono em pessoas com obesidade.

Sobre o que o paciente sente na prática após o uso do medicamento, Dr Marcos Marcel explica:

"Com o uso regular, o paciente vê menos oscilações de glicose, emagrecimento consistente, mais energia e qualidade de vida. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e desconforto intestinal no início, mas geralmente controláveis com ajuste da dose", conclui.

Um novo horizonte

A tirzepatida inaugura uma fase em que tratamos diabetes, obesidade e complicações associadas de forma integrada. É uma ferramenta poderosa, mas deve ser usada com acompanhamento médico, já que cada organismo responde de maneira única.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.