Fernanda Lo Re revela os desafios de ser mãe empreendedora em Dubai





Conciliar maternidade e carreira já é um desafio para muitas mulheres. Mas quando essa equação acontece fora do país de origem, os obstáculos se tornam ainda maiores. É o caso da empresária brasileira Fernanda Lo Re, que vive em Dubai e compartilhou com exclusividade como equilibra a vida profissional e a criação dos filhos em um contexto multicultural.



“A maternidade já é um desafio por si só. Mudamos como mulheres e levamos um tempo para nos reencontrar. Somado a isso, empreender exige energia diária — e foi um grande desafio encarar os dois ao mesmo tempo, fora do Brasil”, afirma.



Fernanda lembra que o início não foi fácil. Quando teve seu primeiro filho, conciliava o trabalho em uma empresa com os primeiros passos no empreendedorismo, em meio à pandemia. “O que me salvou foi ter calma e acreditar que aquele momento passaria. Aqui a licença maternidade é menor que no Brasil, então precisei contar com o apoio do meu marido e contratar uma babá. E o mais importante: abandonar a ideia de ser a ‘mulher maravilha’ e me permitir ser mais humana.”



Organização como aliada



Para dar conta da rotina intensa, Fernanda criou um método simples, mas poderoso:

“Toda segunda-feira escrevo tudo o que preciso resolver, coloco na agenda e distribuo os horários entre família, empresa e vida pessoal. Na sexta-feira, reviso o que consegui cumprir. Esse hábito me dá clareza e equilíbrio”, explica.



Diferenças culturais



Morar em Dubai também trouxe desafios culturais. “Aqui as pessoas são muito mais reservadas. Diferente do Brasil, não existe a mesma ‘camaradagem’ entre vizinhos. Cheguei a morar anos sem saber o nome de quem morava ao lado”, conta.

Essa realidade também impacta seus filhos, que desde cedo precisam lidar com despedidas frequentes. “É difícil explicar, mas percebo que esse contexto os tornou mais maduros e resilientes.”



Lições da maternidade para os negócios



A maternidade também transformou sua visão empreendedora. “Aprendi a enxergar o tempo como meu bem mais valioso. Dinheiro a gente recupera, mas tempo não. Isso me fez cortar processos desnecessários, otimizar tarefas e trazer mais humanidade para o trabalho”, afirma.



Equilíbrio entre papéis



Apesar da flexibilidade que o empreendedorismo oferece, Fernanda ressalta que isso também aumenta as responsabilidades. “No escritório, sou 100% empresária. Em casa, deixo o celular de lado e sou 100% mãe. Esses momentos não voltam, e sei que vou sentir saudade deles no futuro”, diz.



Rede de apoio e conselho para mães



Para outras mães que desejam empreender fora do Brasil, ela deixa um conselho:

“O segredo é autoconhecimento. Saber quem você é, o que quer e qual processo está disposta a enfrentar. Não é fácil, mas lá na frente você vai agradecer por ter começado.”



E destaca ainda a importância de não enfrentar tudo sozinha:

“Precisamos abandonar a ilusão de que damos conta de tudo sozinhas. Seja presencial ou virtual, o apoio faz diferença. Essa fase desafiadora passa. Os filhos crescem e até o caos deixa saudade.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.