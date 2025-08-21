Dr. Ivan Rollemberg desembarca em Brasília com tour exclusivo no dia 26/08

Democratizar o acesso à estética médica de excelência é o propósito do circuito nacional liderado pelo renomado especialista em harmonização facial, Dr. Ivan Rollemberg. A iniciativa vai muito além do visual, trazendo impacto direto na autoestima, no bem-estar e na identidade dos pacientes.

“Nosso trabalho vai muito além da estética. É sobre ajudar o paciente a se reconectar com sua própria imagem e identidade”, afirma o Dr. Ivan.

Referência nacional em harmonização facial, Dr. Ivan Rollemberg é conhecido por suas técnicas avançadas, olhar clínico apurado e filosofia de trabalho que respeita a individualidade de cada paciente. Seu atendimento se destaca pelo equilíbrio entre ciência, estética e cuidado humanizado, sempre priorizando resultados naturais e personalizados.

O que os pacientes podem esperar da consulta

Na agenda exclusiva de Brasília, no dia 26 de agosto, o médico disponibilizará um atendimento premium e diferenciado, com tempo dedicado, visão 360° e protocolos de alta performance. Entre os principais procedimentos oferecidos estão:

•Bioestimuladores: rejuvenescimento de dentro para fora;

•Preenchimentos: harmonia e naturalidade nos traços;

•Toxina Botulínica: aplicação estratégica sem congelar expressões;

• Fios de tração para lifting facial e de pescoço sem cortes.

•Protocolos personalizados: planos completos sob medida para cada paciente.

As vagas para a agenda em Brasília são limitadas e já estão próximas de encerrar.

