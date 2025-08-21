Conheça Miguel Peres, o brasileiro prodígio do Beach Tennis

O Beach Tennis brasileiro tem ganhado cada vez mais projeção internacional, e um dos nomes que se destaca nesse cenário é o de Miguel Peres Duque. Natural e residente em Maringá (PR), o atleta de apenas 24 anos já conquistou feitos expressivos: chegou ao posto de Top 38 do ranking mundial e figurou entre os 15 melhores do Brasil.

Com uma trajetória marcada por dedicação e disciplina, Miguel representou o país em torneios internacionais de alto nível e, atualmente, ocupa a posição de número 57 no ranking mundial, consolidando-se como uma das grandes promessas da modalidade.

Apelidado de “O Alquimista do Beach Tennis”, Miguel não apenas se destaca pelo talento e resultados esportivos, mas também pela inovação. Foi o criador da raquete exclusiva ALCHEMIST, desenvolvida 100% do zero para o alto rendimento, reforçando seu espírito visionário e competitivo.

Além das quadras, Miguel mantém uma presença digital expressiva, somando mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais. Seu estilo de jogo diferenciado, disciplina e história de superação têm inspirado milhares de pessoas a buscar evolução técnica, física e um estilo de vida saudável.

Atualmente, o atleta está prestes a concluir a graduação em Educação Física, faltando apenas o estágio para se formar.

“Comecei no esporte por paixão, jogando de forma recreativa, mas logo me destaquei pelas habilidades, dedicação e resultados. Transformei o Beach Tennis em profissão quando percebi que poderia competir em alto nível, viver do esporte e inspirar pessoas.” — afirma Miguel Peres.

Dentro das quadras, ele se define como um atleta competitivo, visionário, dedicado e criativo, que leva o esporte além da performance, conectando técnica, paixão e propósito.

“Através do meu exemplo de disciplina, superação e dedicação ao esporte, mostro que é possível transformar paixão em profissão. Quero motivar jovens atletas e praticantes a buscarem evolução e acreditarem no poder do esporte.” completa o atleta.

Com uma trajetória marcada por conquistas, inovação e influência, Miguel Peres se consolida como um dos principais nomes da nova geração do Beach Tennis brasileiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.