A Mais Cabello marcou presença no Rio Innovation 2025 maior conferência global de tecnologia e inovação.

Na última sexta-feira, 15 de agosto, a Mais Cabello, referência nacional em saúde capilar, marcou presença no Rio Innovation Week 2025, maior conferência global de tecnologia e inovação, realizada no Píer Mauá, Rio de Janeiro.

Rio Innovation Week 2025 (foto: Rio Innovation Week 2025)

A empresa, líder e pioneira no segmento de transplantes e tratamentos capilares no Brasil, teve um stand exclusivo na área Gamer, destacando sua atuação inovadora e compromisso com soluções que unem ciência, tecnologia e cuidado humano. O espaço recebeu visitantes para troca de experiências, demonstrações de técnicas e apresentação das mais recentes inovações em medicina regenerativa aplicada à saúde capilar.

Participação de peso

O evento contou ainda com a presença do sócio e ator Malvino Salvador, que atua como embaixador da marca, e da diretora médica, Dra. Cecília Bello, que participou de uma mesa redonda especial sobre a nova visão da saúde e estética masculina.

Rio Innovation Week 2025 (foto: Rio Innovation Week 2025)

Referência no setor

Com unidades espalhadas por todo o Brasil, a Mais Cabello é reconhecida por seu atendimento especializado, resultados transformadores e por colocar a autoestima e o bem-estar dos pacientes no centro de sua atuação.

Segundo a diretoria, a participação no evento reforça o posicionamento da marca como protagonista no setor:

“Voltamos ainda mais inspirados para seguir cuidando da saúde e autoestima dos nossos pacientes, unindo inovação, ciência e humanidade”, destacou Flávia Nobrek

Rio Innovation Week 2025 (foto: Rio Innovation Week 2025)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.