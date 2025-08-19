Thiago Michelasi conquista as manhãs de domingo com o programa "Tô no SBT"

Thiago Michelasi é a prova de que talento e autenticidade conquistam público e espaço na televisão. À frente do programa “Tô no SBT”, ele vem tornando as manhãs de domingo momentos de informação, cultura e diversão, ganhando rapidamente reconhecimento regional e nacional.

Transmitido aos domingos, às 9h30, pelo SBT Barra e alcançando Barra do Garças, Aragarças e Portal do Araguaia pela afiliada Garças TV – o SBT do Araguaia, o programa reúne entrevistas exclusivas com artistas, cobertura de shows e eventos culturais, dicas de gastronomia, curiosidades dos bastidores e novidades que encantam espectadores de todas as idades.

Com uma apresentação leve, descontraída e cheia de carisma, Thiago cativa o público e prova que a simpatia e a humildade são essenciais para o sucesso. “Mesmo com tudo que estou vivendo no SBT, mantenho minha essência e sigo aprendendo a cada programa”, comenta o apresentador.

Além do trabalho na televisão, Thiago tem explorado novos horizontes, visitando países como Chile, Argentina e Uruguai, sempre trazendo experiências inéditas e conteúdos exclusivos para o público. A promessa é que novas viagens cheguem em breve, com ainda mais histórias e curiosidades diretamente da tela para os telespectadores.

O “Tô no SBT” se destaca como um programa que vai além do entretenimento: é uma vitrine de experiências e descobertas, capaz de informar, divertir e inspirar. Com talento, dedicação e autenticidade, Thiago Michelasi se consolida como uma das grandes revelações da TV brasileira, mostrando que carisma, profissionalismo e paixão pelo que faz são a combinação perfeita para encantar o público.

