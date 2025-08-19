Mister Brasil Wilker Manoel Soares recebe homenagem da Câmara Municipal

No último dia 14 de julho, a Câmara Municipal de Porto Ferreira entregou a Moção de Aplausos nº 34/2025 ao jornalista e Mister Brasil Wilker Manoel Soares, de 24 anos. A homenagem, proposta pela vereadora Priscila Enfermeira, foi aprovada por unanimidade pelos 11 parlamentares da Casa de Leis, evidenciando o reconhecimento coletivo ao talento e à trajetória do jovem ferreirense.

Wilker vem se consolidando como um nome de destaque tanto no jornalismo quanto no mundo da moda e da beleza. Atualmente, atua como repórter nos programas Tô Na Fama, da RedeTV!, e Tô no SBT, além de ser jornalista e editor do portal Tô Na Fama, hospedado no IG — veículos que figuram entre os mais acessados quando o assunto é celebridades e grandes eventos.

No dia 11 de julho, Porto Ferreira foi palco de um dos momentos mais marcantes de sua carreira: a eleição que lhe conferiu os títulos de Mister Brasil e Embaixador do Mister Brasil, em um evento organizado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza e pelo projeto social Beleza do Bem. Mais de mil pessoas prestigiaram a cerimônia, que reuniu artistas, autoridades e representantes da mídia nacional. O acontecimento contou ainda com a presença do presidente nacional do Sindicato, Marcio Michelasi, e do presidente do Miss e Mister Brasil, Thiago Michelasi.

Reconhecido também por sua atuação social, Wilker foi agraciado com o título de Agente Cultural em Moda e Beleza, na categoria Produtor e Embaixador, concedido pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza. A honraria reforça o papel do jovem como referência no fortalecimento da moda e da cultura da beleza no país.

Na tribuna, a vereadora Priscila Enfermeira destacou a importância de valorizar cidadãos que projetam o nome da cidade para além de suas fronteiras:

“Wilker tem levado o nome de Porto Ferreira com muito orgulho, seja no jornalismo, em projetos sociais ou na moda. É um exemplo para a juventude e merece este reconhecimento oficial”, afirmou.

A aprovação unânime da moção simboliza não apenas a valorização das conquistas de Wilker, mas também o incentivo para que sua caminhada siga inspirando novos talentos. Para Porto Ferreira, trata-se de um orgulho ver um jovem da cidade se consolidando como referência nacional.

