Escritor e influenciador, Philip Han faz sucesso mostrando lifestyle







Após uma infância atravessada pelas mais variadas dificuldades financeiras e complicações familiares, Philip Han encontrou nos estudos sobre comportamento e desenvolvimento pessoal a transformação que precisava para deslanchar em sua carreira.



Atualmente, o traveler, escritor e palestrante já falou em dezenas de eventos sobre temas comportamentais e de desenvolvimento humano usando a própria trajetória. Com isso, só no Instagram, conquistou mais de 33 mil seguidores que acompanham seu estilo de vida.



Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o escritor e palestrante, hoje, viaja o mundo espalhando suas mensagens sobre a importância do esforço, dos sonhos e da luta pelos objetivos.



Philip acompanhou de perto complicações financeiras do próprio pai, o que o deu know how para lidar com esse tipo de situação.



Quando se percebeu empreendedor, abandonou a educação formal e batalhou para tirar o visto americano em busca de uma vida melhor, mas foi com estudos que encontrou sua verdadeira paixão: inspirar pessoas.



Philip percebeu uma transformação em sua mentalidade e passou a escrever e realizar palestras com esse direcionamento, compartilhando informações essenciais para que as pessoas aprendam como mudar a própria realidade a partir do amadurecimento, da fé e do foco nas atividades que realmente importam.

