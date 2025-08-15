Assine
overlay
Início Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Fabiano Moraes

Escritor e influenciador, Philip Han faz sucesso mostrando lifestyle

Publicidade

Mais lidas

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
15/08/2025 16:35 - atualizado 15/08/2025 16:35

compartilhe

SIGA NO google news
x
Philip Han - (crédito: Philip Han )
Philip Han crédito: Philip Han




Após uma infância atravessada pelas mais variadas dificuldades financeiras e complicações familiares, Philip Han encontrou nos estudos sobre comportamento e desenvolvimento pessoal a transformação que precisava para deslanchar em sua carreira.

Atualmente, o traveler, escritor e palestrante já falou em dezenas de eventos sobre temas comportamentais e de desenvolvimento humano usando a própria trajetória. Com isso, só no Instagram, conquistou mais de 33 mil seguidores que acompanham seu estilo de vida.

Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o escritor e palestrante, hoje, viaja o mundo espalhando suas mensagens sobre a importância do esforço, dos sonhos e da luta pelos objetivos.

Philip acompanhou de perto complicações financeiras do próprio pai, o que o deu know how para lidar com esse tipo de situação.

Quando se percebeu empreendedor, abandonou a educação formal e batalhou para tirar o visto americano em busca de uma vida melhor, mas foi com estudos que encontrou sua verdadeira paixão: inspirar pessoas.

Philip percebeu uma transformação em sua mentalidade e passou a escrever e realizar palestras com esse direcionamento, compartilhando informações essenciais para que as pessoas aprendam como mudar a própria realidade a partir do amadurecimento, da fé e do foco nas atividades que realmente importam.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay