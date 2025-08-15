Cozinha sustentável:excluir o óleo de cozinha traz o seus benefícios





Enquanto na saúde o consumo de óleo está diretamente ligado ao aumento de doenças crônicas, como obesidade, colesterol, hipertensão e problemas cardiovasculares, no meio ambiente o produto também causa danos sérios. Isso porque a substância é altamente nociva à natureza e o descarte incorreto, ocorrido na maioria das vezes, contamina diretamente o solo.



Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), apenas um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. O descarte incorreto — muitas vezes feito diretamente na pia ou em áreas verdes — compromete o sistema de esgoto, polui rios e agrava os riscos de enchentes em áreas urbanas. No solo, o resíduo forma uma camada impermeável que impede a absorção da água da chuva e prejudica a vegetação.



Em tempos de emergência climática e aumento das doenças crônicas, a cozinha passa a ser um espaço estratégico de transformação. A exclusão do óleo de cozinha da despensa, aliada ao uso de utensílios mais adequados, tem ganhado força como prática sustentável, com efeitos positivos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população.



Segundo especialistas, até mesmo o material de panelas utilizadas no preparo dos alimentos deve ser levado em consideração. Panelas de cerâmica, por exemplo, são as mais indicadas, segundo especialistas do Grupo Moncoc. Segundo a rede, as panelas feitas à base de cerâmica não liberam substâncias tóxicas comum à panelas feitas a base de alumínio ou de outros materiais, o que garante uma alimentação mais saudável e orgânica, mesmo se tratando de frituras. O uso também é indicado por nutricionistas.





Marcas como a Moncoc têm se destacado no mercado com produtos que combinam tecnologia, durabilidade e apelo ambiental. Com revestimento mineral e livre de metais pesados, as panelas Moncoc distribuem o calor de maneira uniforme e permitem cozinhar sem a adição de gordura. Além de reduzir o consumo de óleo, o uso de panelas adequadas também prolonga a vida útil dos utensílios, trazendo durabilidade e resistência a longo prazo.



