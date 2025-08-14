Influenciadora Ana Rocha aborda liderança feminina sem vitimismo

Com apenas 26 anos, Ana Rocha é considerada uma das vozes mais influentes da nova geração de líderes femininas no mundo corporativo. À frente de grandes operações em uma multinacional com presença global, ela tornou-se referência por representar uma liderança feminina que une disciplina, postura e resultado — sem precisar levantar bandeiras ideológicas ou abrir mão da própria essência.

Sua trajetória impressiona: são seis aumentos e três promoções em apenas cinco anos, passando de assistente a Gerente Sênior em tempo recorde. Em sua trajetória, Ana já liderou operações de tecnologia para gigantes como FedEx, Hertz, Whirlpool e Macy’s, atuando em quatro continentes.

Mas o que torna sua história ainda mais poderosa é o que ela decidiu fazer com essa bagagem: usar sua influência para ensinar outras mulheres a ocuparem o topo, com autogestão, clareza e alta performance.

Para Ana, a liderança feminina no mercado ainda sofre com dois extremos: de um lado, mulheres que sentem que precisam se masculinizar para serem respeitadas. De outro, uma romantização da vulnerabilidade como discurso central.

“Mulher não precisa ser brava para ser respeitada, nem frágil para ser ouvida. Precisa de clareza, postura e resultado”, afirma Ana, que desde os 19 anos comanda times compostos majoritariamente por homens mais velhos.

Segundo ela, o respeito no mundo corporativo não vem da idade, nem do gênero — mas da entrega. “Não se lidera por título, mas por comportamento. E isso é o que muitas mulheres ainda não foram ensinadas a desenvolver”, completa.

Com o crescimento da sua visibilidade nas redes, Ana passou a receber mensagens constantes de mulheres que buscavam orientações sobre carreira, liderança e posicionamento. A partir dessa demanda, nasceu a NERA Educação: um projeto de mentoria voltado a formar mulheres preparadas para cargos estratégicos no mercado de trabalho.

O método da NERA une técnica e prática real. Enquanto a educação tradicional foca no “o que fazer”, Ana ensina o “como se comportar”. Soft skills como Postura Coerente, Comunicação e Posicionamento Estratégico são os pilares do programa. “Eu não ensino teoria de palco. Tudo o que ensino é o que vivi na prática, enfrentando reuniões difíceis, liderando gente mais velha, tomando decisões estratégicas e construindo autoridade real sem precisar gritar”, explica.

Diferente da narrativa de sucesso a qualquer custo, Ana defende um modelo de liderança que não anula a vida pessoal. Casada desde 2021 e com valores como fé, saúde e família no centro das suas escolhas, ela mostra que é possível sim crescer profissionalmente sem sacrificar o que realmente importa. “O topo pode ser solitário se você esquecer quem você é no caminho. A carreira não é seu projeto de vida, ela é o meio para viver a vida que você deseja”, afirma.

O que Ana Rocha representa para as mulheres é uma nova visão de sucesso: firme, mas leve; ambiciosa, mas equilibrada; disciplinada, mas cheia de propósito. Ela é a prova de que é possível crescer por mérito, não por militância, e ocupar espaços estratégicos com autoridade, sem precisar abrir mão da própria identidade feminina. Sua história inspira não apenas pelo que ela conquistou, mas pela maneira como conquistou — com valores inegociáveis, coragem de decidir e a clareza de quem sabe exatamente onde quer chegar. Ana representa uma geração de mulheres que não esperam por permissão para liderar: elas simplesmente entregam mais, com postura e verdade. E, ao fazer isso, mostram que existe sim um caminho sólido e sustentável para o protagonismo feminino no mundo corporativo.

