Casa do Construtor expande em MG e busca franqueados em três cidades

Minas Gerais, agosto de 2025 – Minas Gerais está no radar da Casa do Construtor. A maior rede de locação de equipamentos para construção civil, limpeza e jardinagem da América Latina busca novos franqueados para expandir a presença no interior do estado, com foco em três cidades estratégicas: Campo Belo, Boa Esperança e Oliveira. O objetivo é formar um cluster regional, com uma unidade principal e unidades de apoio que compartilhem estrutura e otimizem a operação.

Presente em mais de 790 cidades brasileiras e em países como Paraguai, Uruguai e Argentina, a Casa do Construtor aposta no interior mineiro por seu alto índice de obras residenciais, pequenas reformas e crescimento de novos loteamentos. “Minas tem um dos maiores potenciais do país para a locação de equipamentos, especialmente nessas cidades onde a construção civil é uma das engrenagens da economia local”, afirma Diego Schiano, diretor de Expansão Nacional da Rede.

Com pouco mais de 54 mil habitantes, Campo Belo é um polo regional que atrai investimentos em infraestrutura e comércio. A cidade é cortada por rodovias importantes, como a BR-354 e BR-265, o que facilita a logística e o abastecimento de insumos para obras. A região tem registrado aumento na abertura de loteamentos e construções verticais, impulsionando a demanda por equipamentos como betoneiras, andaimes, compactadores e ferramentas elétricas.

Já Boa Esperança, às margens do Lago de Furnas, alia desenvolvimento urbano com vocação turística. Com cerca de 40 mil habitantes, a cidade é conhecida pela produção cafeeira, mas tem visto crescer o setor de serviços e construção, sobretudo com a chegada de novos moradores em busca de qualidade de vida. A locação de equipamentos surge como alternativa eficiente para empreiteiros e moradores realizarem obras com agilidade e menor custo.

Oliveira, com mais de 41 mil habitantes, completa o cluster. Sua posição estratégica entre Belo Horizonte e o Sul de Minas faz da cidade um centro comercial ativo, com crescimento constante em obras residenciais e comerciais. A presença de indústrias, centros educacionais e investimentos públicos em infraestrutura reforçam a necessidade de serviços como os oferecidos pela Casa do Construtor.

A estratégia da Rede é instalar uma unidade central em uma das cidades com maior densidade populacional e estrutura logística e outras duas unidades de apoio nos municípios vizinhos. O modelo tem se mostrado eficaz em outras regiões do Brasil, ao reduzir custos operacionais e ampliar o alcance da marca.

O modelo de franquia da Casa do Construtor é reconhecido como um dos mais atrativos do país. Com retorno sobre investimento estimado em até 40% e suporte completo da franqueadora, os franqueados recebem apoio desde o plano de negócio até o dia a dia da operação. A franqueadora oferece treinamentos por meio da Universidade Corporativa, suporte jurídico, marketing, gestão de ativos e tecnologia.

Para ser um franqueado da Rede, o interessado não precisa ter experiência prévia no setor de construção, mas é essencial que tenha perfil empreendedor, foco em gestão e desejo de crescer com uma marca consolidada.

“Buscamos pessoas com capacidade de liderança, que conheçam a realidade da cidade onde desejam empreender e tenham disposição para atuar com excelência no atendimento ao cliente”, explica Schiano.

A Casa do Construtor oferece mais de 90 tipos de equipamentos, atendendo desde grandes construtoras até clientes que fazem pequenas obras em casa. O catálogo inclui ferramentas leves, como lixadeiras e furadeiras, e equipamentos mais robustos, como andaimes, betoneiras, plataformas e geradores.

Minas Gerais já conta com diversas unidades da Casa do Construtor, mas ainda há regiões inteiras com alta demanda e pouca oferta deste tipo de serviço.

A expansão em Campo Belo, Boa Esperança e Oliveira visa preencher a lacuna, conectando empreendedores locais a uma Rede experiente e premiada.

A Casa do Construtor realizará um evento online no dia 21 de agosto de 2025 para apresentar todos os detalhes do modelo de negócios e as oportunidades de expansão nessas cidades.

Os interessados devem se inscrever por meio do link https://casadoconstrutor.com/ Lá é possível agendar o horário desejado para conversar diretamente com os especialistas da Rede.



Serviço



Evento online: oportunidades de franquia da Casa do Construtor

Data: 21 de agosto de 2025

Horário: Das 10h às 16h, com sessões a cada hora

Inscrição https://casadoconstrutor.com/

Após a inscrição, o interessado escolhe o horário desejado para conversar com os especialistas da Rede



Casa do Construtor

Fundada em 1993, a Casa do Construtor oferece mais de 90 opções de equipamentos para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. Com mais de 750 unidades no Brasil, além de seis no Paraguai e duas no Uruguai, a Casa do Construtor é uma das únicas franquias com este formato no país. Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Casa do Construtor recebeu diversos prêmios, incluindo Franquia do Ano, Selo de Excelência em Franchising por 22 vezes, e Personalidade do Franchising do Ano pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), concedido ao fundador Altino Cristofoletti Junior. Além disso, foi reconhecida 17 vezes com o prêmio Franquia 5 Estrelas pela PEGN (Pequenas Empresas & Grandes Negócios).

