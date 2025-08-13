EducaTEA revoluciona a formação para pais e profissionais na causa autista

A Fundação EducaTEA nasceu para ser mais que uma instituição de ensino; ela é um refúgio e uma ponte de esperança para pais atípicos, tutores e profissionais que convivem diariamente com os desafios e as maravilhas do universo autista. Idealizada pela Profa. Thabata Lourenço e Prof. Perme Caetano, também fundadores da Clínica Integrar, a EducaTEA se consolidou como a maior referência nacional em cursos de formação sobre autismo, unindo teoria e prática de forma acessível e transformadora.

Educação que Acolhe e Capacita

Na EducaTEA, os pais não são apenas espectadores; eles são protagonistas. Com aulas ao vivo e mentorias práticas ministradas por especialistas experientes, as famílias encontram respostas claras para o manejo diário e estratégias que realmente funcionam. É mais do que aprender: é se sentir amparado e parte de uma rede que entende suas dores e celebra suas conquistas.

Para os profissionais, a EducaTEA oferece cursos reconhecidos pelo MEC, incluindo pós-graduações, capacitações e treinamentos com foco em práticas reais e efetivas. A parceria entre os profissionais da Clínica Integrar e os alunos cria uma experiência única, conectando aprendizado teórico à aplicação prática no cuidado de crianças autistas.

Foto Ilustrativa Foto Ilustrativa

Acessível, Transformador e Humano

Com valores acessíveis, a EducaTEA prova que excelência não precisa ser inalcançável. Cada aula, cada mentoria e cada orientação são pensadas para empoderar famílias e preparar profissionais, sempre com um olhar humano e acolhedor.

Do Conhecimento ao Conforto: Um Livro que Abraça Corações

A Profa. Thabata Lourenço e o Prof. Perme Caetano sabem que informação transforma, mas acolhimento cura. Por isso, estão lançando um livro emocionante, que une relatos reais e orientações práticas para ajudar pais atípicos a enfrentarem os desafios com coragem e esperança. A obra é um gesto de carinho e um guia para aqueles que desejam entender mais sobre o autismo e se sentirem menos sozinhos.

EducaTEA: Um Movimento por Inclusão e Esperança

A EducaTEA não é apenas sobre cursos; é sobre criar um futuro melhor para as crianças autistas, suas famílias e os profissionais que as acompanham. Ao aliar conhecimento, prática e acolhimento, a fundação se tornou um movimento que inspira e transforma vidas.

Se você busca apoio, orientação ou formação, a EducaTEA está aqui para você.

Acesse : https://www.instagram.com/fundacaoeducatea?igsh=MTM4cTVpM2xjdzU3Mw==

https://www.instagram.com/integrarclinicamedica?igsh=dWUweGw4enE2djEz e faça parte dessa transformação.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.