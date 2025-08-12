Dra. Anayene revoluciona transplante capilar com técnica exclusiva

Fundadora da clínica Hair of Brazil, em Três Corações/MG, a médica é referência internacional em transplante capilar e já treinou mais de 50 médicos com seu método Hair of Brazil (Long Hair FUE + DHI).

Três Corações (MG), maio de 2025 – Em um cenário ainda dominado por clínicas nas grandes capitais e no exterior, a Dra. Anayene Craveiro tem quebrado paradigmas ao transformar o sul de Minas em um polo de excelência internacional em cirurgia capilar. Fundadora e CEO da Hair of Brazil, a médica se destacou no setor com a criação de uma técnica exclusiva de transplante capilar que une os dois métodos mais modernos do mundo: Long Hair FUE + DHI, realizada sem raspar os cabelos.

Com mais de seis anos de experiência e fellowship na Turquia, referência mundial no setor, Dra. Anayene não só trouxe para o Brasil o que há de mais avançado no tratamento da calvície como desenvolveu um protocolo próprio que já impactou a autoestima de milhares de pacientes e capacitou mais de 50 médicos em treinamentos realizados dentro e fora do país.

“Meu trabalho une ciência, arte e empatia. Cada fio implantado é uma devolução de identidade e confiança. É isso que me move”, afirma a médica, que hoje ministra aulas em congressos de transplante capilar em mais de sete países. Somente nos últimos dois anos, apresentou palestras em nove dos maiores eventos do setor, incluindo FUE Europa, FUE Ásia, LAHRC e ISHRS, reforçando sua posição como uma das vozes mais respeitadas da cirurgia capilar mundial.

Entre os grandes diferenciais da Hair of Brazil está o fato de ser a única clínica da região que realiza transplantes com o fio longo, dispensando a raspagem — uma inovação que atende especialmente pessoas públicas, empresários e mulheres que buscam resultados discretos e imediatos. A clínica também é destaque no transplante de sobrancelhas com resultado visível no mesmo dia.

Em menos de dois anos de fundação, a Hair of Brazil já coleciona recordes de sucesso clínico, premiações internacionais e uma crescente presença nas redes sociais, impulsionada por parcerias com influenciadores e um time altamente treinado. Além dos atendimentos clínicos, a empresa lançou sua própria linha de produtos capilares, que carrega o mesmo DNA de inovação e performance da marca.

A próxima meta? A expansão para o mercado americano. “Estamos em fase de estruturação da nova unidade nos Estados Unidos. Queremos levar nossa metodologia, nossa linha de produtos e nossa visão empreendedora para o mundo”, revela a médica.

