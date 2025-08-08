Dougllas Fernanddo vira a chave da carreira com forró e pagode

Dougllas Fernanddo, antes conhecido como Odoguiinha, oficializou na última segunda-feira (5) a mudança no nome artístico, dando início a uma fase mais madura e ambiciosa da carreira. A nova identidade vem acompanhada de ajustes no repertório — que agora flerta com pagode, pop e pagoforró — além de investimentos robustos em marketing digital e figurino.

“É um novo ciclo. O Odoguiinha foi essencial na minha trajetória, mas o Dougllas Fernanddo chega mais preparado para conquistar novos públicos”, resume o cantor, que seguirá cumprindo agenda no circuito nordestino enquanto estrutura a entrada em festivais pelo Sudeste e Centro-Oeste no próximo ano.

Fenômeno nas redes sociais com o hit Muero por Tenerte (2 milhões de acessos), o pernambucano soma 1,5 milhão de seguidores e parcerias como Se Decepção Matasse, com Luiz Kingsman, que ultrapassou meio milhão de plays. A transição no nome busca preservar os fãs conquistados como Odoguiinha, ao mesmo tempo em que projeta uma imagem mais “profissional” para o mercado nacional.

Entre as apostas do cantor, vem seu bordão: “No Sentimento do Forró”, que ficou popularizado pelo público nas redes sociais. Nos bastidores, Dougllas já é tratado como promessa da chamada “geração 2025 do forró” — mesclando tradição, modernidade e presença digital. O lançamento oficial do projeto “Dougllas Fernanddo – Odoguiinha” deve ocorrer nas próximas semanas, com meta de dobrar o alcance do artista até dezembro.

