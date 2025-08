Reset Financeiro: método que tira pessoas do endividamento em semanas

“Por anos, eu fiz parte do sistema. Trabalhei por dentro, vi de perto como tudo funciona. E posso afirmar com clareza: o sistema financeiro lucra com o seu desespero. Ele não quer que você quite a dívida — quer que você a carregue para sempre.”





André Filipe não fala como um consultor tradicional. Sua história com o mercado financeiro começou cedo, aos 18 anos, prestando serviços para bancos. Aos 20, já liderava uma unidade do Banco BMG em Osasco. Rapidamente, foi promovido para gerente interestadual da região Nordeste do país, onde ganhou destaque nacional e, em 2021, foi reconhecido como campeão de rentabilidade da instituição — feito inédito para o Nordeste. Mas foi justamente nessa fase de conquistas que ele começou a se questionar: “Por que tanta gente entra, mas ninguém sai das dívidas?”





“Durante meu tempo em cargos estratégicos, tive acesso direto às esteiras de cobrança e renegociação de dívidas bancárias. Vi o que funcionava de verdade para os bancos — e também o que eles temiam. Foi aí que comecei a decodificar esse sistema. Entendi como usar as próprias regras do banco para virar o jogo, inverter a polaridade, assumir o controle das negociações e, assim, parar de aceitar conselhos de quem lucra com os seus prejuízos, assumindo, de fato, as rédeas da vida financeira.”









Foi dessa virada que surgiu o Reset Financeiro, uma metodologia que usa parte da dívida — sim, da própria dívida — para gerar dinheiro em caixa e trazer poder de negociação. Com ela, é possível obter descontos reais (em muitos casos acima de 90%) e sair da zona de sufoco em questão de semanas.





“Eu sempre digo: em dívida, não se faz carinho. Dá porrada!”

Um dos casos recentes que acompanhamos foi de Lucas e Jéssica, um casal do interior de São Paulo que chegou completamente sem saída. Eles acumulavam mais de R$115 mil em dívidas de cartão de crédito e não tinham sequer R$1 para começar uma negociação. “Com o Reset de Dívidas, conseguimos não só a proposta — que reduziu a dívida para pouco mais de R$13 mil — como também ajudamos a levantar esse valor rapidamente através das próprias dívidas resetadas. Hoje, além de livre das dívidas, possuem mais de R$50 mil em reserva financeira. Isso é o que impede a pessoa de voltar pro buraco.”





Mas nem todas as histórias são apenas sobre números. Uma, em especial, marcou André para sempre: “Eu ainda trabalhava em banco quando atendi um senhor aposentado. Ele precisava negociar dívidas, mas o que mais me chocou foi o que ele me disse: que naquele mês teve que pedir dinheiro na rua pra comprar gás. Aquilo me destruiu. Era um cara que trabalhou a vida inteira. E mesmo assim, o sistema o colocou nessa posição.”

Desde então, André decidiu que não ia mais alimentar a engrenagem. Criou a assessoria, estruturou os processos, pilares, sistemas e passou a aplicar o Reset Financeiro com foco em ação prática. Já são centenas de casos documentados, todos com provas sociais — mensagens, prints, propostas — que mostram o caminho da dívida ao alívio.

“O maior erro das pessoas é achar que não tem saída. Mas tem — e ela começa quando você reconhece que está preso em um ciclo de endividamento há anos, que não vai sair dele sozinho, e entende que chegou a hora de buscar ajuda profissional.”









Hoje, além de consultor financeiro, André é autor best-seller na Amazon e especialista em investimentos certificado pela ANBIMA. Mas se recusa a vestir a fantasia de salvador. “Não prometo milagre. O que eu entrego é método e estratégia. E quando confiam no processo, o resultado vem.”

Se você sente que está no limite e não sabe por onde começar, talvez o problema não seja a sua falta de esforço — mas o método errado.

E descubra como inverter a polaridade com o sistema.

