Mister Brasil Wilker Manoel Soares curte rolê inesquecível na tribo Pataxó

Quem acompanha Wilker Manoel Soares nas redes sociais já sabe: onde ele vai, tem carisma, boas histórias e conexão real com as pessoas. E dessa vez não foi diferente! Durante sua passagem por Porto Seguro, na Bahia, o Mister Brasil e repórter da TV surpreendeu os seguidores ao mostrar uma visita especial à tribo Pataxó, no coração da cultura indígena brasileira.

Com seu jeito leve e respeitoso, Wilker participou de danças típicas, ouviu histórias incríveis, provou comidas tradicionais e ainda tirou foto com o pajé — tudo registrado em cliques e vídeos que emocionaram a galera que o acompanha.

“Foi mais que uma visita... foi uma aula de vida. Gratidão por cada troca, cada gesto e cada sorriso que recebi na aldeia”, escreveu o comunicador em uma publicação que rapidamente ganhou elogios e curtidas.

A vibe do passeio foi de total conexão com a natureza, com as tradições e com o que o Brasil tem de mais verdadeiro. Nada de roteiro clichê: Wilker foi além do turismo comum e mostrou que conhecer a cultura indígena de perto é um privilégio — e uma lição de respeito e empatia.

Além de Mister Brasil Pró-Beleza e Embaixador do Mister Brasil, Wilker também é repórter nos programas Tô Na Fama! (RedeTV!) e Tô No SBT, onde leva informação, entretenimento e muita representatividade.

Essa visita à tribo Pataxó só reforça o que ele já mostrou mil vezes: usar a fama pra somar, valorizar o que importa e inspirar de verdade. E quem ganha com isso? Todo mundo que acredita em um Brasil mais consciente, mais diverso e mais conectado às suas origens.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.