DJ Kaique destaca força do funk mineiro e elogia o público

Aos 27 anos, o DJ e produtor carioca Kaique acumula passagens por importantes palcos do país, e Minas Gerais é um dos estados que o artista guarda com carinho. Em entrevista ao Estado de Minas, o DJ destacou a relação próxima com o público mineiro, especialmente de Juiz de Fora, onde já se apresentou em diversas ocasiões.





“Já me apresentei bastante em Minas Gerais, principalmente em Juiz de Fora, por ser uma cidade universitária, já toquei em formaturas e em casas de show, como a Privilège. Com certeza, é um dos públicos mais animados que já conheci, com uma energia contagiante, e eu tenho um carinho gigante”, conta.





Com um som que mistura funk, pop e música eletrônica, Kaique se diz atento ao que acontece fora do eixo Rio-São Paulo e acompanha com entusiasmo o crescimento da cena mineira no funk. Segundo ele, o momento atual é de expansão e reconhecimento do talento local.





“A cena do funk em Minas tem crescido de forma muito forte e consistente. A gente tá vendo cada vez mais artistas locais ganhando destaque, com sonoridades próprias, letras que apresentam a realidade e uma identidade mineira que tá conquistando o público”, analisa. “Eu vejo esse movimento como uma expansão natural do funk, que já deixou de ser só Rio e São Paulo há muito tempo. Minas tem talento de sobra, tem público, tem criatividade e agora tá tendo visibilidade.”





Essa conexão com Minas também desperta em Kaique o desejo de novas colaborações. Ele afirma estar de olho nos beats que vêm de Belo Horizonte e não descarta futuras parcerias. “Com certeza penso em lançar alguma música com o beat de BH futuramente, mas ainda estou pesquisando um feat pra essa colaboração. Sempre toco bastante funk de Minas nos meus shows, principalmente as MTGs.”Com carreira em ascensão e foco na pista como espaço de conexão entre culturas, DJ Kaique continua ampliando seu alcance, sem esquecer das pistas que o acolheram desde o início.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.