Advogados adotam Napoleão IA para automatizar registros imobiliários

A rotina de advogados que lidam com registros imobiliários acaba de ganhar um poderoso aliado. Batizado em homenagem ao cachorro de infância de seu criador, o Napoleão IA promete automatizar tarefas técnicas e estratégicas do Direito Registral com precisão. O responsável técnico, Marcos Salomão, registrador e professor com influência nacional, traz para a plataforma seu conhecimento profundo; já Leandro Ferrari, estrategista digital, potencializa, com tecnologia e marketing, a disseminação rápida entre colegas.

Em menos de três semanas, 1.300 assinaturas ativas já validam o mercado: a ferramenta chegou para sacramentar a transformação digital da advocacia. Esse é um salto rápido e incomum para um mercado tradicionalmente avesso às inovações disruptivas. Pensado para atender demandas jurídicas com lógica cartorária, o Napoleão vai de encontro às exigências diárias dos advogados, desde leitura de ofícios e retificações até geração de peças jurídicas técnicas.



Leandro Ferrari Leandro Ferrari

Marcos contextualiza: “Passei anos orientando advogados. Percebi que boa parte dos erros ocorria por desgaste no processo cartorário. Criei o Napoleão para antecipar isso, com base no acúmulo da minha experiência e na lógica de registrador.” Para dar forma ao projeto, ele contou com o apoio de Leandro Ferrari, e também dos profissionais Henrique Brenha e João Matheus, que contribuíram com a estruturação digital e operacional da plataforma.



Leandro Ferrari complementa: “Ao reunir conhecimento técnico com tecnologia digital, aceleramos esse lançamento. Em menos de 20 dias estava no ar. E os advogados enxergaram valor imediato.” A engenharia de lançamento digital, combinada com a credibilidade jurídica, garantiu o crescimento veloz e o interesse espontâneo de colegas.



João Matheus João Matheus

Além do benefício individual, que inclui ganho de produtividade e menor risco de recorrência, a adição do Napoleão fortalece a profissão, elevando padrões de qualidade e segurança jurídica. Cartórios ganham maior consistência nas demandas, advogados aumentam a precisão, e clientes sentem impactos diretos em prazos e custos.



A plataforma já está disponível e oferece dashboards, análises de performance e relatórios automáticos que informam os advogados sobre o andamento de seus processos. Marcos acrescenta: “Queremos que a ferramenta acompanhe o profissional desde a análise inicial até a expedição no cartório, tornando-o estratégico, não apenas executor.”



Henrique Brenha Henrique Brenha

A dinâmica entre Marcos e Leandro fortalece o projeto: um fornece conteúdo técnico denso; o outro leva isso ao mercado por meio de lançamentos digitais robustos, funis dirigidos e comunicação assertiva. O resultado: uma solução que conversa diretamente com juristas, já testada por centenas de profissionais.



Com atualizações planejadas para módulos de usucapião, inventários, contratos e análise de notas devolutivas, há um claro caminho de crescimento, recursos e investimentos. A expectativa é que o Napoleão se transforme em padrão de mercado, referência em automação preventiva no contexto sociojurídico.



Para aqueles que já testaram, a reação é positiva e imediata. O futuro mostra que os escritórios que adotarem IA estratégica não vão apenas sobreviver, vão se destacar. E essa vantagem competitiva tem nome: Napoleão IA.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.