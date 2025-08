No HackTown, Kamilla Fialho debate internacionalização do funk

Minas Gerais será palco, nesta sexta-feira (1/08), de uma discussão de alto nível sobre os rumos da música brasileira no cenário internacional. A empresária Kamilla Fialho, uma das principais referências no empresariamento artístico do funk no país, participará do painel “Funk, Pop e Mercado Global: O Brasil Está Pronto Para Liderar?”, no HackTown, um dos maiores eventos de inovação e criatividade da América Latina. A sessão acontecerá das 17h30 às 18h30 e promete reunir profissionais da indústria, estudantes e formadores de opinião de todo o país.





Com um currículo que inclui a gestão de carreiras como a de Anitta, Lexa, Rebecca e atualmente Kevin O Chris, Kamilla é um dos nomes mais influentes quando se fala em profissionalização da música periférica no Brasil. No painel, ela irá compartilhar sua trajetória e analisar os caminhos para que o funk, gênero com origem nas favelas cariocas e hoje presença certa nos charts nacionais, possa alcançar o mesmo patamar global que o reggaeton atingiu na indústria latina.





“Será minha segunda vez no HackTown, e estou muito ansiosa. Ano passado fui surpreendida por uma sala lotada de profissionais e estudantes do meio, e isso me deixou bastante feliz. Há mais de 20 anos trabalhando com música e especificamente com funk, esse lugar nunca foi algo que eu almejava, não tinha em quem me espelhar ou ver. Empreender sendo mulher em um meio e país machista exige o dobro de esforço para ter o mínimo. Mas isso nunca me parou. Sou feliz fazendo meu trabalho e hoje me sinto grata por poder compartilhar experiências e conhecimento com amigos e colegas da indústria”, afirma.





O debate acontece em um momento estratégico, pois segundo matéria publicada pela revista The Economist em março deste ano, o funk brasileiro está no limiar de uma febre global, com potencial de mudar até mesmo a percepção internacional sobre a marca Brasil.





A expansão do reggaeton, que levou artistas como Bad Bunny, Karol G e J Balvin ao topo das paradas globais, serve de espelho e alerta: o Brasil, apesar de seu tamanho e riqueza cultural, ainda engatinha no esforço de internacionalizar seus próprios ritmos. Iniciativas como o painel do HackTown são vistas como necessárias para discutir os desafios linguísticos, estratégicos e estruturais que o país precisa superar para ocupar o espaço que lhe cabe.





A presença de Kamilla no evento representa, além de um marco para o funk, um passo importante para a representatividade feminina em um setor historicamente dominado por homens. Reconhecida por transformar carreiras em negócios sustentáveis e marcas globais, a empresária reforça a urgência de uma indústria mais inclusiva, moderna e voltada para o intercâmbio cultural com o restante do mundo.





