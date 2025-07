Ariel Quirino, empresário mineiro com cases internacionais, volta ao BR

Com mais de 10 anos de trajetória, o mineiro Ariel Quirino volta ao Brasil para participar do maior festival de inovação da América Latina, compartilhando sua experiência nacional e internacional com o público em Santa Rita do Sapucaí (MG).

Reconhecido pela Forbes Chile e Forbes Colômbia como uma das vozes mais influentes na comunicação artística entre América Latina e Brasil, o mineiro Ariel Quirino retorna ao estado natal para participar pela segunda vez do HackTown, maior festival de inovação e criatividade da América Latina, que acontece de 1º a 4 de agosto, em Santa Rita do Sapucaí (MG). Há mais de uma década vivendo entre Brasil e México, Ariel é fundador da AriPrensa, agência de assessoria de imprensa com foco em música urbana, e atua como head de comunicação da cantora Dulce María, ex-RBD.

“Minha primeira palestra em 2024 e na vida, foi no Hacktown. Estou muito feliz com o convite pra voltar e ansioso. Sei que levo comigo não só minha visão de mercado como profissinal mas uma experiência de quem vive fora do país e vê como nos enxergam aqui fora”, afirma Ariel.

Com mais de uma década de experiência na indústria musical brasileira e latina, Ariel já liderou a assessoria de mais de 150 artistas e esteve à frente de mais de 300 lançamentos. Sua agência, a AriPrensa, tornou-se referência em estratégias de visibilidade para artistas de gêneros historicamente marginalizados, como o trap, o rap e o funk. “Nosso propósito e trabalho é dar voz a potências, a artistas que acreditamos! Isso sempre envolve estratégia e planejamento. Como assessor de imprensa, somos a ponto de vários setores de uma carreira, somos a comunicação do trabalho feito nos bastidores, colocamos os holofotes sob esse projeto. Temos a experiência do que deu ou não certo, e isso nos dá um norral de mercado que é importante compartilhar e aprender juntos. Hoje estamos envolvidos em mais de 30 carreiras.”, explica o empresário

A presença de Ariel Quirino no festival representa um ponto de encontro entre a música nacional e latina, a construção de pontes entre países e a potencialização de vozes brasileiras no mercado nacional e internacional. A força da narrativa usava de forma certa que faz com que grandes do seu time se consolidem cada vez mais no mercado brasileiro, como Pocah, Rebecca, TZ da Coronel, Lexa, e narrativas construídas para levar o Brasil ao mercado latino, como o trabalho realizado com Wanessa

Camargo, Giovanna Lancellotti e Claudia Leitte.

