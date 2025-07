Dr. Etienne Miranda leva técnica premiada ao Congresso Mundial de Cirurgia

O cirurgião plástico mineiro Dr. Etienne Miranda, especialista em lifting profundo (deep plane facelift), marcou presença de destaque no World Congress of Plastic Surgery, realizado recentemente em Singapura. Em meio a cerca de 1.500 cirurgiões vindos de mais de 90 países, sua apresentação da técnica de deep neck lift — um refinamento avançado no rejuvenescimento facial — foi agraciada com a medalha de bronze na categoria Face & Pescoço. O prêmio num congresso global projeta o Brasil como polo de inovação em cirurgia plástica.

Durante o congresso na Ásia, Dr. Etienne compartilhou os detalhes dessa abordagem inovadora, que atua diretamente no plano profundo do pescoço para resultados mais naturais e duradouros. A apresentação destacou-se não apenas pela descrição técnica, mas também por demonstrar aplicações clínicas que impressionaram o júri internacional.

A moda do lifting no Brasil: celebridades que aderiram ao lifting recentemente

O lifting facial está em alta no Brasil: personalidades como Anitta, Taís Araújo, Giovanna Ewbank e Isis Valverde foram recentemente vistas com contornos mais definidos e aparência naturalmente rejuvenescida. Muitas delas optaram por técnicas alinhadas justamente ao que o Dr. Etienne apresentou em Singapura. O resultado discreto tornou-se referência entre celebridades e perfis exigentes.

Para quem busca uma aparência renovada sem exageros, a abordagem profunda do lifting facial vem se consolidando como uma das mais valorizadas no mundo estético contemporâneo.

