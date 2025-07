Virtuosa lança novo protocolo, o autoral MonjiFast

Rede de estética apresenta seu 11º protocolo exclusivo, combinando tirzepatida com acompanhamento médico multidisciplinar para resultados comprovados de até 22,5% de redução do peso corporal

A Virtuosa, líder absoluta no segmento de estética avançada no Brasil, anuncia o lançamento do MonjiFast, seu mais recente protocolo exclusivo que promete revolucionar o tratamento de emagrecimento no país. O novo método representa um marco na trajetória de 16 anos da empresa, consolidando sua posição como pioneira em inovação científica aplicada à estética corporal.

O protocolo MonjiFast utiliza a tirzepatida, substância ativa do medicamento Mounjaro, recentemente aprovado pela ANVISA para tratamento de obesidade e sobrepeso. Estudos internacionais conduzidos pela Yale School of Medicine demonstram que a tirzepatida pode proporcionar uma redução média de 22,5% do peso corporal em 72 semanas, superando significativamente outros tratamentos disponíveis no mercado.

“O lançamento do MonjiFast representa não apenas a evolução natural de nossa expertise em protocolos estéticos, mas também nossa resposta às demandas crescentes por tratamentos que aliem ciência, segurança e resultados excepcionais. Estamos oferecendo ao mercado brasileiro uma solução que combina o que há de mais avançado em farmacologia com nosso conhecimento consolidado em acompanhamento multidisciplinar”, define Mary Laczinski, fundadora da marca.

O que torna o MonjiFast verdadeiramente único no mercado é sua metodologia integrada, desenvolvida exclusivamente pela equipe técnica da Virtuosa. O protocolo não se limita à aplicação da medicação, mas engloba um acompanhamento completo. Cada paciente passa por uma avaliação médica detalhada, incluindo análise do histórico clínico, exames laboratoriais e avaliação de contraindicações.

A tirzepatida atua como um agonista duplo dos receptores GLP-1 e GIP, hormônios naturalmente produzidos pelo organismo que regulam a saciedade e o metabolismo da glicose. Este mecanismo resulta em:

* Controle do Apetite: Redução significativa da fome e aumento da saciedade

* Metabolismo Otimizado: Melhoria da sensibilidade à insulina

* Digestão Regulada: Retardo do esvaziamento gástrico

* Energia Equilibrada: Otimização do metabolismo energético

O protocolo MonjiFast está sendo gradualmente implementado nas unidades da Virtuosa em todo o Brasil. A empresa mantém seu compromisso com a transparência e educação dos consumidores, oferecendo informações detalhadas sobre todos os seus protocolos.

