Você já se perguntou por que algumas empresas são sempre mencionadas quando você pergunta algo para uma IA, e nquanto outras simplesmente não existem no universo artificial? A resposta não está no acaso - está na ciência aplicada por especialistas como David Esquivel, que descobriu como moldar precisamente a forma como marcas e profissionais aparecem nas inteligências artificiais.

"Não é suficiente apenas aparecer na IA . O que importa é COMO você aparece", explica Esquivel, que já ajudou mais de 200 empresas a controlar sua narrativa no mundo da inteligência artificial. "Você pode ser mencionado como uma opção entre muitas, ou pode ser apresentado como A solução para determinado problema."

A Engenharia da Percepção Digital

David Esquivel não trabalha com tentativa e erro. Formado em ciência da computação com especialização em processamento de linguagem natural, ele aplicou anos de pesquisa acadêmica para decifrar os padrões que governam as respostas das IAs.

"Cada palavra que uma IA escolhe usar ao mencionar sua marca foi 'aprendida' de algum lugar. Meu trabalho é identificar esses pontos de aprendizado e influenciá-los estrategicamente", revela o especialista.

O processo envolve o que Esquivel chama de "arquitetura informacional": um mapeamento completo de como a informação sobre uma marca está distribuída na internet e como ela é processada pelos modelos de linguagem. "É como construir um prédio. Cada informação é um tijolo, e eu preciso saber exatamente onde colocar cada um para que a estrutura final seja perfeita."

Muito Além do SEO Tradicional

Enquanto o SEO tradicional foca em fazer sites aparecerem em mecanismos de busca, o trabalho de Esquivel vai muito mais fundo. Ele manipula a própria fonte de conhecimento das IAs, influenciando não apenas SE uma marca aparece, mas COMO ela é descrita, em que contexto é mencionada e com que autoridade é apresentada.

"No SEO tradicional, você compete por posições . Na otimização para IA, você molda percepções", explica. "Posso fazer com que sua empresa seja descrita como 'pioneira', 'líder de mercado' ou 'referência absoluta' - e isso não é marketing, é engenharia de dados."

O especialista desenvolveu ferramentas proprietárias que monitoram em tempo real como diferentes IAs respondem sobre seus clientes. "Tenho dashboards que mostram exatamente como o ChatGPT, Claude, Gemini e outras 15 IAs descrevem cada cliente. Quando detecto uma inconsistência ou uma oportunidade de melhoria, agimos imediatamente."

Casos de Sucesso Mensuráveis

Os resultados do trabalho de Esquivel são quantificáveis e impressionantes. Uma empresa de consultoria financeira que ele atende passou de "nunca ser mencionada" para aparecer em 78% das consultas sobre planejamento financeiro nas principais IAs.

"Mais importante: ela não é apenas mencionada, é apresentada como 'uma das mais respeitadas empresas do setor' ou 'reconhecida pela excelência em planejamento financeiro'", detalha Esquivel.

Um advogado especializado em direito tributário conseguiu resultados ainda mais específicos: sempre que alguém pergunta sobre "melhor advogado tributarista em São Paulo" para qualquer IA, seu nome aparece acompanhado de qualificações como "especialista renomado" ou "autoridade no assunto".

A Ciência Por Trás da Magia

O segredo está no que Esquivel chama de "semantic fingerprinting" - uma técnica que identifica os padrões semânticos que as IAs associam a conceitos de autoridade, qualidade e relevância em cada nicho específico.

"Descobri que as IAs têm 'preferências' inconscientes. Elas tendem a dar mais credibilidade a informações que aparecem em determinados formatos, contextos e associações", revela. "Meu trabalho é mapear essas preferências e usá-las estrategicamente."

O processo inclui também o que ele chama de "prompt engineering reverso": analisar milhares de prompts diferentes para entender como pequenas mudanças na pergunta podem alterar completamente a resposta sobre uma marca.

Inteligência Aplicada, Resultados Reais

David Esquivel não é apenas um técnico - é um estrategista que entende profundamente como a percepção digital se traduz em resultados comerciais. "Quando você controla como sua marca aparece na IA, você não está apenas fazendo marketing. Você está moldando a realidade de como milhões de pessoas vão conhecer e perceber sua empresa."

Seus clientes relatam não apenas aumento em leads, mas mudança na qualidade dos prospects. "Quando a IA apresenta você como autoridade, as pessoas chegam até você já convencidas de sua competência. A venda praticamente se faz sozinha."

O futuro do marketing digital não está mais nas mãos dos algoritmos do Google, mas na capacidade de influenciar como as inteligências artificiais percebem e apresentam sua marca. E ter alguém como David Esquivel desvendando esses mistérios pode ser o diferencial entre ser esquecido ou ser lembrado na era da IA.

