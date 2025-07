Como a nutrologia esportiva reduz lesões e melhora o rendimento físico

Com a evolução do futebol moderno, a medicina do esporte e a nutrologia ganharam protagonismo na rotina de atletas de alto rendimento. Muito além de treinos e talento, o desempenho em campo também está diretamente ligado ao que os jogadores colocam no prato. E isso vale tanto para profissionais quanto para os que encaram o futebol como hobby aos finais de semana.

Segundo o Dr. Lucas Luquetti, médico especialista em nutrologia e criador do Protocolo Michelângelo — abordagem que combina medicina integrativa, performance e estética —, a alimentação adequada pode ser o divisor de águas entre um atleta que se destaca e outro que sofre com lesões e queda de rendimento.

“A nutrologia esportiva atua de forma precisa para melhorar o desempenho, acelerar a recuperação muscular e, principalmente, prevenir lesões recorrentes. Muitas contusões estão diretamente relacionadas à deficiência de nutrientes, desidratação e dietas mal estruturadas”, afirma o médico.

Dieta de craque x dieta do fim de semana: qual a diferença?

Enquanto atletas profissionais seguem cardápios milimetricamente planejados, com acompanhamento diário de especialistas, a realidade de muitos atletas amadores ainda está distante disso. Mas o Dr. Lucas alerta: mesmo quem joga futebol apenas por lazer precisa entender que alimentação influencia diretamente na disposição, no tempo de recuperação e na prevenção de dores.

“O jogador amador costuma subestimar a importância da alimentação. Muitos entram em campo sem ter comido direito ou cometem excessos no dia anterior, o que favorece câimbras, quedas bruscas de energia e até lesões musculares”, pontua.

Dr. Lucas Luquetti explica que alguns nutrientes são indispensáveis para quem pratica esportes de alto impacto, como o futebol:

- Proteínas de qualidade : auxiliam na recuperação e construção muscular;

- Ômega-3 : tem ação anti-inflamatória, importante na recuperação de microlesões;

- Magnésio e potássio : ajudam na função muscular e prevenção de câimbras;

- Colágeno tipo II : importante para articulações e prevenção de lesões ligamentares;

- Carboidratos complexos : garantem energia sustentada durante o jogo;

- Hidratação adequada : essencial para o bom funcionamento muscular e equilíbrio térmico.

“Não se trata apenas de comer bem, mas de comer estrategicamente. A alimentação deve acompanhar o ciclo do atleta: pré-treino, competição e pós-jogo. Isso reduz drasticamente o risco de lesões e melhora a performance”, reforça.

Com a popularização da medicina esportiva, o Dr. Lucas acredita que, em breve, clubes amadores e até mesmo academias vão incorporar o acompanhamento nutricional como parte essencial da rotina esportiva. “Investir na alimentação é investir na longevidade física. Jogadores que cuidam da saúde hoje jogam melhor — e por muito mais tempo”, finaliza.

