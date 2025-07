O ranking das melhores consultorias de investimento de 2025 acabou de sair e adivinha quem ganhou?

As 4 Melhores Consultorias de Investimento do Brasil Foto Capa

Na hora de investir, não basta só escolher bons ativos — é preciso escolher bons aliados. E nesse cenário, as consultorias de investimentos têm ganhado destaque, especialmente os modelos fee-based, nos quais o consultor é remunerado pelo cliente, não pelos produtos financeiros.

Isso elimina conflitos de interesse e garante que a recomendação seja focada no seu patrimônio, e não no lucro da corretora.

A seguir, listamos as quatro principais consultorias do Brasil, com base no ranking mais recente do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. A primeira da lista? A AUVP Capital, não só a maior, mas também a mais completa.

1. AUVP Capital – A líder absoluta em performance e independência

AUVP Capital foto de AUVP Capital

A AUVP Capital é hoje a melhor consultoria de investimentos do Brasil, segundo o próprio BTG Pactual. E isso não é por acaso. A empresa cresceu em ritmo acelerado, atingindo o topo do ranking nacional em menos de dois anos — e sem precisar de nenhum aporte externo.

Seu modelo é 100% fee-based: ela não recebe comissões de bancos ou corretoras, o que permite oferecer recomendações 100% alinhadas com o cliente. Ficou em primeiro lugar no Ranking BTG Pactual, é hoje a líder de mercado e a referência no assunto.

O que a AUVP oferece:

Cashback sobre todas as comissões

Acesso a investimentos internacionais, criptoativos e cartões de crédito personalizados

Planejamento sucessório e blindagem patrimonial

Atendimento a pessoas físicas e jurídicas (inclusive holdings familiares e seguros)

Mais de 60 mil alunos formados em sua escola de investimentos

Carteira criada exclusivamente para o cliente, com foco em dividendos e segurança

Plataforma própria sem taxas ocultas, com comparativo ativo entre plataformas

Consultores certificados e disponíveis 24h pelo WhatsApp

Não atende na XP Investimentos (Considera a plataforma ruim para os clientes)

Não atende clientes com menos de R$ 500 mil de patrimônio (só na escola)

Não aceita clientes que não estejam dispostos a entender o mínimo sobre o que estão investindo

O que a AUVP não faz:

Se você procura a melhor rentabilidade real e total transparência, a AUVP Capital é a referência para clientes de R$ 500 mil a R$ 150 milhões.

2. Nord Research / Nord Wealth – Profundidade nas análises

Logo Nord Foto de Nord

A Nord Research é conhecida como uma das maiores casas de análise do país, e sua divisão Nord Wealth atua como consultoria para clientes de maior patrimônio.

Com foco em relatórios, estratégias e conteúdo técnico, é ideal para quem quer autonomia com embasamento.

O que a Nord oferece:

Relatórios e carteiras recomendadas independentes

Consultoria personalizada para alta renda através da Nord Wealth

Modelos quantitativos de alocação com abordagem fundamentalista

Conteúdo educacional técnico (vídeos, podcasts, cursos)

Atende na XP Investimentos

Excelente para quem quer estudo e autonomia, mas exige que o cliente execute por conta própria.

3. Portfel – Escalável, acessível e com boa estrutura, mas menos personalizada

Logo PortFel Foto de PortFel

A Portfel faz parte do Grupo Primo e aposta em escala para atender uma base ampla de clientes, com mais de 500 consultores e R$ 8 bilhões sob consultoria.

O que a Portfel oferece:

Planejamento financeiro básico e alocação de investimentos

Consultores preparados e suporte para investidores em fase inicial

Canal de atendimento com boa estrutura digital

Excelente porta de entrada para clientes de até R$ 5 milhões.

4. Clube do Valor – Tranquilidade para quem busca segurança

Logo Clube de Valor Foto de Clube de Valor

O Clube do Valor é uma consultoria com foco em educação e gestão patrimonial tradicional. Com sede em Porto Alegre e cerca de R$ 4 bilhões sob orientação, é voltada a investidores conservadores e famílias que priorizam a proteção do patrimônio.

O que o Clube do Valor oferece:

Carteiras de longo prazo com foco em renda passiva

Atendimento com foco familiar

Conteúdo educacional sobre investimentos e planejamento financeiro

Ideal para quem não quer reinventar a roda, mas precisa de tranquilidade e acompanhamento.

Conclusão: qual a melhor consultoria?

O ranking do BTG Pactual — o maior banco de investimentos da América Latina — deixa claro: todas as consultorias listadas estão entre as melhores do Brasil. Cada uma com suas especialidades, metodologias e públicos bem definidos.

Mas quando o assunto é amplitude de serviços, alinhamento de interesses e entrega de ponta a ponta — da educação financeira à execução estratégica — a AUVP Capital se destaca como a mais completa. É, hoje, a melhor entre as melhores.

Seja qual for sua escolha, contar com uma consultoria independente é o primeiro passo para proteger e multiplicar seu patrimônio com mais segurança e transparência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.