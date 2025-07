Metropet promove Arraiá solidário e incentiva adoção de animais em BH

Belo Horizonte, julho de 2025 — No último sábado (26), a sede da Metropet, no bairro Santa Efigênia, foi tomada por um clima de festa, afeto e solidariedade. Ao som de forró, com barraquinhas decoradas e comidas típicas, a marca pet do Grupo Metropax realizou seu 1º Evento de Adoção – Só Quero um Xodó, em parceria com a Associação Estadual Anjos de Rua -MG. Vencedores do sorteio com os prêmios Foto Metropax

O Arraiá teve um propósito especial: estimular a adoção consciente de cães abandonados e reforçar o compromisso social da empresa com o bem-estar animal. Ao todo, mais de 60 pessoas participaram da iniciativa, que promoveu também sorteios, brindes e condições especiais para quem quisesse conhecer o plano funerário pet — uma das soluções oferecidas pela Metropet.

Mas o que realmente marcou a manhã foram as histórias que nasceram ali. Como a de Bernardo, um jovem autista que, após a perda recente de seu cão, foi levado pela família ao evento em busca de um novo companheiro. Ele saiu do local feliz e um novo pet. Bernardo, sua mãe e o pet que ele adotou Foto Metropax

“Acreditamos que cuidar da vida vai muito além dos nossos serviços tradicionais. Com a Metropet, ampliamos esse cuidado também aos animais e às famílias que os acolhem com tanto amor”, declarou Vivianne Brasil, CEO do Grupo Metropax.

Além das adoções, o evento também apresentou o Clube de Benefícios da Metropet. Contamos com a presença de parceiros especiais que oferecem descontos exclusivos para associados Metropet e para quem busca um cuidado integral com seus pets, reforçando a proposta de acolhimento que guia as ações do grupo.

O evento “Só Quero um Xodó” integra as ações de responsabilidade social da Metropax, que tem ampliado sua atuação para além dos serviços funerários, promovendo iniciativas que valorizam a vida em todas as suas formas. Filhotes para Adoção Foto Metropax

Para acompanhar os próximos eventos e saber mais sobre o projeto, basta seguir a marca no Instagram: @metropetoficial.

Sobre a Metropet?

A Metropet é a marca do Grupo Metropax dedicada ao cuidado com os animais de estimação. Criada para oferecer acolhimento, dignidade e benefícios exclusivos, reúne plano funerário pet acessível, cerimônia de despedida personalizada e um Clube de Benefícios para tutores e seus pets. Também promove ações de responsabilidade social, como campanhas de adoção e arrecadação de tampinhas para o projeto Tampatinhas. Com atuação pautada no carinho e no respeito, cada momento importa, seja para planejar, honrar memórias ou celebrar em vida.?

Sobre o Grupo Metropax?

Com quase 50 anos de história, o Grupo Metropax é referência em plano de assistência familiar em Minas Gerais, sempre cuidando de cada detalhe com respeito, acolhimento e atenção, ajudando as famílias a valorizarem a vida em todos os momentos. Seus planos funerários oferecem serviços cerimoniais, apoio no luto e diversos benefícios. Tudo é feito com amor e por amor, com a missão de estar presente nas horas mais importantes. O grupo também realiza ações sociais e culturais, reforçando seu compromisso com o cuidado, a comunidade e a valorização da vida.?





Contato:

Nayara Gonçalves - nayara.goncalves@planosmetropax.com.br - (31) 99816-6077

Mônica Rosa – monica.rosa@planosmetropax.com.br - (31) 98812-3088

