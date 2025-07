Beth Russo abre o jogo sobre técnica de Lei da Atração favorita dos famosos

Nos últimos anos, o interesse por espiritualidade, autoconhecimento e manifestação tem crescido de forma notável, especialmente entre nomes conhecidos da mídia. Em meio a esse movimento, Beth Russo desponta como uma das vozes mais influentes no universo do desenvolvimento pessoal. Criadora do Ho’oponopono Mágico e do mantra “Vida Me Surpreenda”, ela já transformou a jornada de mais de 100 mil alunos, alcançando quase 2 milhões de seguidores em seu canal no YouTube.

Com uma didática acolhedora e acessível, Beth popularizou conceitos como Lei da Atração e criação consciente da realidade. Para ela, o segredo está em despertar o que já habita em cada pessoa. “Tudo o que você deseja já existe dentro de você. Meu trabalho é guiar as pessoas a acessarem esse potencial ilimitado”, afirma.

Celebridades como Anitta, Jade Picon e Mariana Rios não escondem sua afinidade com técnicas de visualização e espiritualidade para alcançar metas pessoais e profissionais. A influenciadora By Pamella também revelou em suas redes o uso de práticas mentais para superar bloqueios emocionais, enquanto Francyne Ehlke, conhecida por seu conteúdo na internet, se mostra adepta do poder da energia e da intencionalidade.

Apesar das trajetórias diversas, o princípio é comum: mudar de dentro para refletir fora. E é justamente essa ponte entre mente, energia e transformação concreta que Beth Russo tem construído com seu método, que une espiritualidade, neurociência e fundamentos da física quântica. “Não é mágica, é mudança de consciência. Quando você muda dentro, tudo muda fora”, reforça.

Reconhecida por sua abordagem afetiva, porém assertiva, Beth já esteve em programas como o de Ronnie Von e vem ganhando cada vez mais espaço entre aqueles que buscam crescimento pessoal com propósito. Seus cursos — como o Ímã do Dinheiro, a Fórmula do Amor e o Desafio Ímã do Dinheiro — tornaram-se virais, reunindo milhares de depoimentos de pessoas que relatam transformações significativas em suas finanças, relacionamentos e autoestima.

