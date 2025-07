Sindicato Pró-Beleza celebra 106 anos com cerimônia histórica no Rom Concept, ícone mundial da beleza

Em um dos momentos mais marcantes da história recente do setor da beleza no Brasil, o Sindicato Nacional Pró-Beleza comemorou 106 anos de atuação com uma solenidade especial no Rom Concept, em São Paulo, nesta segunda-feira, 7 de julho. O evento simbolizou a união entre tradição, reconhecimento profissional e inovação em um cenário que é referência global.

O Rom Concept, fundado por Romeu Felipe e Henrique Rocha, carrega o título de maior salão de beleza do mundo segundo o Guinness World Records. Durante a cerimônia, o espaço foi homenageado com o prêmio Salão Destaque 2025, concedido pelo sindicato como forma de reconhecer empreendimentos que promovem a valorização, o desenvolvimento técnico e a excelência na prestação de serviços de beleza.

Profissionais da equipe do Rom Concept receberam carteiras profissionais, diplomas e certificados de capacitação, fortalecendo seu vínculo legal e institucional com a profissão. “É muito mais que um documento. É uma declaração de pertencimento, de legitimidade e de acesso a oportunidades reais em todo o Brasil”, afirmou Márcio Michelasi, presidente nacional do Sindicato Pró-Beleza.

Um dos anúncios mais aguardados da noite foi o lançamento da Carteira Profissional Digital Pró-Beleza, que chega para facilitar o dia a dia dos trabalhadores do setor, unindo praticidade, mobilidade e segurança jurídica. A novidade foi recebida com entusiasmo por representantes, empresários e profissionais presentes no evento.

Na mesma ocasião, Henrique Rocha foi condecorado com a certificação de Gestor Internacional da Beleza, título que reconhece sua liderança inovadora à frente de um projeto que inspira o setor mundialmente. Já Lu Rodrigues, precursora da micropigmentação no Brasil e presidente do Conselho Técnico do sindicato, recebeu uma homenagem especial ao lado de Romeu Felipe por suas contribuições históricas à profissionalização da área.

O evento não apenas marcou um novo capítulo na história do Sindicato Pró-Beleza, como também reforçou sua posição como protagonista na defesa e promoção de milhões de trabalhadores que atuam com beleza, estética e bem-estar em todo o país.

Foto destaque: @belcrisosttomo

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.