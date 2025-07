De Natal para o mundo: Leandro Pessoa

Natural de Natal (RN), Leandro Pessoa iniciou sua caminhada na internet como tantos outros jovens: buscando espaço e relevância com vídeos de humor. Mas foi só quando escutou um chamado espiritual que sua verdadeira missão começou. Hoje, ele é um dos maiores influenciadores cristãos do Brasil, com mais de 100 milhões de visualizações acumuladas em vídeos que registram ações solidárias pelo Brasil e pelo mundo.

A virada de chave veio após um momento de oração. “Senti que Deus me mostrava um novo caminho. Que eu poderia usar as redes sociais para fazer mais do que apenas entreter: poderia transformar vidas”, explica.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, 9,8 milhões no TikTok, 5,2 milhões no Kwai e 500 mil inscritos no YouTube, Leandro encontrou no audiovisual uma ponte entre o que vive e o que deseja inspirar nos outros. Seus vídeos mostram desde a entrega de cestas básicas até momentos íntimos de escuta e acolhimento a pessoas em situação de extrema pobreza.

As imagens, muitas vezes feitas em lugares remotos e precários, não só comovem como motivam. “Tem gente que me diz: ‘Leandro, depois que vi seu vídeo, comecei a doar marmitas na minha comunidade’. Isso me dá a certeza de que estou no caminho certo”, afirma.

Leandro já viajou para a África, Índia e regiões esquecidas do Brasil, onde o básico como comida, água e dignidade faltam. Sua atuação vai além da entrega: ele leva palavra, abraço, fé — e, acima de tudo, humanidade. De Natal para o mundo, ele mostra que a internet também pode ser instrumento de empatia e transformação.

Leandro Pessoa Leandro Pessoa

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.