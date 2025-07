Pai Olavo alerta sobre guerra espiritual após óbito Preta Gil

SIGA NO

Na última segunda-feira (22), o sacerdote Pai Olavo publicou um comunicado nas redes sociais chamando atenção para um “período de grande sensibilidade espiritual”. Embora não tenha citado nomes ou fatos diretamente, a publicação aconteceu apenas um dia após a morte de Preta Gil, gerando forte repercussão nas comunidades religiosas e nas redes sociais.

“Estamos atravessando um período de grande sensibilidade espiritual. O invisível está mais ativo e presente, e isso tem afetado profundamente o emocional das pessoas”, escreveu Pai Olavo.

No texto, o sacerdote descreve sintomas que vêm se tornando frequentes entre fiéis e espiritualistas: tristeza profunda, irritação, ansiedade, insônia, pesadelos e sensação de estar sendo observado. Para ele, esses sinais estão ligados a uma movimentação intensa no plano espiritual, que exige atenção redobrada.

A mensagem foi amplamente compartilhada por líderes de diferentes tradições e vista por muitos como um reflexo do momento coletivo de luto e desequilíbrio energético. Preta Gil, conhecida por sua fé inabalável no Candomblé e por seu compromisso público com a valorização das religiões afro-brasileiras, mantinha rituais em casa e falava abertamente sobre espiritualidade, mesmo diante de críticas e intolerância.

Sua morte, portanto, ecoou não apenas como a perda de uma artista, mas como a despedida de uma referência espiritual. Para muitos, a travessia de Preta foi sentida como um marco energético relevante.

“O modo como temos conduzido nossas escolhas aqui, neste plano, gerou uma resposta no outro lado”, diz outro trecho do comunicado. Pai Olavo reforça a importância de proteger o campo espiritual e emocional, orientando cuidados com o que se consome — desde conversas até conteúdos e pensamentos.

O sacerdote deixa claro que não é momento de pânico, mas de alinhamento com a fé e vigilância interior:

“O invisível está em movimento — mas quem se ancora na fé, permanece de pé.”

Ao final da mensagem, ele ainda faz um apelo à saúde mental, ressaltando que o equilíbrio psicológico é parte essencial da proteção espiritual:

“Esse é um tempo de limpeza. Máscaras estão caindo. Verdades estão emergindo. E tudo isso é necessário. Se fortaleçam e, principalmente, não negligenciem o cuidado psicológico.”

Quem é Pai Olavo?

Pai Olavo, consagrado como Òlùwò Adésòólá Atinúkólá, é o primeiro Oluwo Lisa do Brasil — um título de alta hierarquia ligado ao culto Ògbóni. Além de sacerdote, atua como terapeuta e psicanalista clínico, conduzindo formações e orientações espirituais com base na sabedoria ancestral africana.

Embora a nota não mencione diretamente o nome de Preta Gil, sua publicação em meio ao luto coletivo por sua partida fortaleceu a percepção de que há, de fato, uma guerra espiritual em curso — e que, como alerta Pai Olavo, é hora de permanecer de pé.

