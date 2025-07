Startup brasileira aposta em plataforma de relacionamentos sugar

Em meio à expansão dos aplicativos de relacionamento, um nicho vem ganhando espaço no Brasil: o dos sites de relacionamento sugar — relações mediadas por suporte financeiro ou benefícios tangíveis. Estima-se que existam cerca de 16 milhões de usuários em plataformas voltadas a esse tipo de relação no País, com um crescimento anual médio de 45% desde 2016, concentrado especialmente no Sudeste. No cenário global, serviços como o Seeking ultrapassam 46 milhões de membros cadastrados, reforçando a consolidação desse modelo em diferentes mercados.

É nesse contexto que surge a OnlyJob, uma startup brasileira criada em 2024 com a proposta de trazer mais clareza, segurança e profissionalismo para esse tipo de conexão. O projeto se posiciona como um site de relacionamento sugar que inova ao assumir o termo “job” — cada vez mais utilizado para descrever relações diretas e consensuais entre pessoas com interesses específicos — e constrói uma estrutura tecnológica e ética para que essas interações ocorram de forma protegida, sem falsas promessas ou idealizações românticas.

Um dos fundadores da plataforma OnlyJob explica que o termo “job” é usado para descrever uma sugar baby que já trata isso como algo profissional. Por isso, além dos perfis tradicionais como sugar baby, sugar daddy e sugar mommy, a plataforma passou a incluir também o perfil “job”, ampliando as possibilidades de identificação dos usuários com suas intenções e expectativas dentro da comunidade. “A ideia veio da observação de que muitas mulheres já tratavam esse tipo de relação com um olhar mais objetivo, como uma oportunidade. Também notamos uma frustração crescente com a falta de iniciativa de muitos homens em outros sites de relacionamento sugar, onde as expectativas femininas em torno de benefícios concretos muitas vezes não eram correspondidas de forma clara. Decidimos criar um espaço que acolhesse essa realidade, com transparência e regras claras”, afirma um dos fundadores da plataforma, que prefere não se identificar.

Tecnologia e curadoria como pilares

Diferente de aplicativos tradicionais, a OnlyJob adota critérios de entrada e permanência mais rigorosos. A criação de perfis exige envio de documentos e fotos verificadas, além da aprovação de uma equipe de curadoria que avalia se o usuário compreende e respeita as diretrizes da comunidade. Não são apenas os critérios estéticos ou financeiros que contam. A startup prioriza a autenticidade e a coerência das intenções. “Buscamos perfis que entendam o que a plataforma propõe e que desejam estabelecer relações claras, com consentimento mútuo e respeito”, explica o sócio.

Entre os recursos tecnológicos implementados estão o modo invisível e um canal de denúncias que garante resposta ativa a casos de assédio, chantagem emocional ou comportamentos abusivos. A equipe de moderação atua de forma contínua para investigar suspeitas e preservar a integridade dos integrantes da comunidade. “O princípio do “não é não” vale para todos os lados, reforçando o compromisso da plataforma com interações consensuais e seguras”, comenta o empresário.

Mais do que encontros, uma comunidade

A OnlyJob se apresenta como um ambiente de curadoria, mais próximo de um clube do que de um aplicativo aberto. A estrutura da plataforma foi pensada para oferecer um espaço protegido para pessoas que buscam relações baseadas em acordos claros. Em vez de mascarar intenções, a empresa propõe trazer essas dinâmicas à tona com um olhar maduro e estratégico. “Sabemos que há muito preconceito e estigma em torno dessas relações, mas também há muita desinformação. Nossa proposta é tratar o tema com responsabilidade e oferecer uma alternativa real para quem está nesse universo, sem hipocrisia”, complementam os fundadores.

Expansão e próximos passos

Embora a OnlyJob ainda não revele projeções de receita, seus fundadores afirmam que a base está em crescimento acelerado. Em apenas um mês de funcionamento, a plataforma ultrapassou a marca de mil usuários cadastrados, demonstrando a forte adesão ao modelo proposto.

Como site de relacionamento sugar, a OnlyJob atrai principalmente mulheres jovens com ensino superior e homens em posições executivas, mas há perfis diversos em busca de acordos mais objetivos. Com base no comportamento da comunidade e nas tendências observadas em outros países da América Latina, a OnlyJob já planeja sua expansão para novos mercados da região. “Percebemos uma demanda reprimida por esse tipo de conexão em países vizinhos, e estamos mapeando os aspectos culturais e legais para oferecer o mesmo padrão de experiência”, afirmam os investidores.

Além da expansão geográfica, a startup trabalha em novas funcionalidades que envolvem algoritmos mais sofisticados de compatibilidade, reforço nas estruturas de suporte ao usuário e investimentos contínuos em segurança da informação.

