WhatsApp virou a porta de entrada para o crescimento do Alertas de Voos

O sucesso do Alerta de Voos não veio da noite para o dia. Fundado em novembro de 2023 por Gleison Wilyan Muzzo e Rafael Padilha dos Anjos, o negócio construiu uma estrutura sólida com base em uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo mais poderosas de comunicação digital: o WhatsApp. É ali que a empresa desenvolveu toda a sua estratégia de aquisição, conversão e fidelização de clientes, que hoje somam mais de 21 mil assinantes pagos.

A base gratuita é o coração do funil de vendas. Atualmente, o Alerta de Voos mantém mais de 300 mil usuários ativos em cerca de 360 grupos de WhatsApp, recebendo diariamente entre 3 a 5 alertas de oportunidades reais de passagens aéreas com economia. Esse primeiro contato é intencionalmente gratuito: serve para mostrar o funcionamento do sistema, gerar confiança e demonstrar o valor prático da proposta antes de qualquer oferta comercial.

Periodicamente, a empresa abre novas vagas para o Alerta de Voos Premium, seu produto principal, que oferece mais de 50 alertas diários e diversas opções personalizadas por região. A migração de quem está nos grupos gratuitos para a assinatura é natural, impulsionada pela consistência na entrega e pela percepção de valor acumulado ao longo dos dias. Quem experimenta a versão gratuita entende o diferencial da curadoria e a seriedade da empresa, e boa parte opta por assinar.

O modelo é simples, mas poderoso: entregar antes de cobrar. Com isso, o Alerta de Voos não apenas reduz o custo de aquisição, como também forma uma comunidade altamente engajada. O uso do WhatsApp como principal canal facilita o acesso, elimina barreiras técnicas e cria uma experiência próxima e acessível, mesmo para quem nunca usou plataformas digitais para buscar passagens.

Além disso, há uma organização por região (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste), permitindo que cada usuário escolha as rotas que mais fazem sentido para seu perfil. A personalização desde o primeiro contato reforça a sensação de utilidade e acelera o engajamento.

A operação conta ainda com uma inteligência artificial própria, a FlyPass, que identifica as melhores oportunidades de passagens em tempo real. Porém, o canal de entrega continua sendo o mesmo: o WhatsApp, que permite que o cliente receba a informação no bolso, no momento certo, sem precisar procurar.

Com uma estratégia baseada em transparência, usabilidade e entrega de valor real antes da venda, o Alerta de Voos se tornou um exemplo de crescimento sustentável, e mostra que, com a abordagem certa, até o mais simples dos canais pode se transformar em motor de expansão para um negócio nacional.

