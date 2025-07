Lydia Heberle adota gatinha nos EUA ,entra para o time de artistas gateiras

SIGA NO





Radicada em Tampa, na Flórida, a brasileira Lydia Heberle emocionou os seguidores ao contar que encontrou um filhote debilitado em um terreno próximo de sua casa. Com infecção nos olhos e infestada de pulgas, a pequena foi acolhida com carinho. O nome? Viola, por estar sempre em cima do violão da intérprete.

O gesto colocou Lydia ao lado de nomes conhecidos, como Thaila Ayala, Paolla Oliveira, Emilia Pedersen, Marina Ruy Barbosa e Halle Berry, todas lembradas pelo carinho com os animais de estimação. Além disso, recentemente a paranaense lançou a faixa"World Is On Fire", que reflete o caos atual em tom pop e já está nas plataformas digitais.

A loira também participou da segunda edição do reality "Castelo das Empreendedoras USA", realizada em Orlando e exibida de 7 a 11 de maio. O projeto reuniu mulheres que compartilharam histórias de superação, estratégias de liderança e vivências pessoais. "Um aprendizado e tanto", disse durante rápido contato com o site.

