Gominho procura apartamento no Rio após morte de Preta: "Que cidade cara"

Desde a morte de Preta Gil no último dia 20, Gominho vem tentando reorganizar a vida, lidando com a ausência da amiga e confidente com quem dividiu não apenas momentos, mas também o teto, nos últimos meses. Aos 36 anos, o apresentador do TVZ tenta encontrar forças no que mais ama: o trabalho.

“Como fazer o que eu amo me faz bem e fortalece. Vai ser lindo e delícia, Marina Sena. Obrigado, Multishow, pela família que somos”, declarou Gominho, ao confirmar a estreia da nova temporada do programa para o dia 4 de agosto, uma segunda-feira. A novidade é a entrada de Marina Sena, que substitui MC Daniel como coapresentadora.

Desde que Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Gominho passou a viver na casa da artista, acompanhando de perto seu tratamento e sendo parte ativa de sua rede de apoio. Agora, com a partida da cantora, o apresentador busca um novo lar no Rio de Janeiro.

“Está brabo para achar alguma coisa boa e em conta no Rio de Janeiro para alugar. Senhor, que cidade cara!”, desabafou em seu perfil no X (antigo Twitter). Apesar das dificuldades, já há um caminho sendo trilhado: “Marquei visita em um apartamento. Veremos...”.

A relação entre os dois ia muito além da amizade. Gominho sempre descreveu a casa de Preta como um verdadeiro lar tropicalista, onde amigos se revezavam, o afeto circulava e o acolhimento era a regra. “A Preta é bem filha do tropicalismo. Está sempre agregando gente, colocando colchão na sala...”, contou ele em março deste ano ao jornal Extra. “E claro que temos nossos momentos de silêncio, de ficar sozinho. A casa é enorme, dá para cada um se esconder em um canto (risos).”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.