Luana Piovani reage à condenação de ex de Ana Hickmann: "Muito medo dele"

Luana Piovani não escondeu a satisfação ao ver a Justiça condenar Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, por agressão à apresentadora. O caso veio à tona em novembro de 2023, após ser divulgado pelo portal LeoDias. Agora, em julho de 2025, a sentença impõe ao empresário um ano de prisão em regime aberto, decisão que ainda cabe recurso.

A atriz reagiu nas redes sociais logo após a divulgação da notícia. Ao compartilhar a publicação com a decisão judicial, escreveu um expressivo: “Yesss!!”. Conhecida por se posicionar firmemente em temas ligados aos direitos das mulheres e das crianças, Piovani celebrou a condenação como uma vitória não apenas individual, mas coletiva.

Em nota enviada à imprensa, Ana Hickmann também se pronunciou. “Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam desde que tive coragem de me libertar.”

Apesar da condenação por agressão, Alexandre Correa foi absolvido da acusação de que teria submetido o filho, Alezinho, a situação vexatória. Segundo o advogado do empresário, Tiago Bunning, a defesa recebeu a decisão com serenidade. “Foi acolhida com tranquilidade”, declarou, destacando que essa era a acusação que Alexandre considerava mais ofensiva.

A denúncia inicial apontava que, em novembro de 2023, o então casal teria tido um desentendimento na mansão em que moravam, em Itu, interior de São Paulo. Ana Hickmann relatou agressões físicas, exibindo hematomas no braço. À época, Correa negou as acusações, dizendo estar em viagem, e chegou a declarar que a imprensa iria “destruir” sua vida.

Desde então, os dois se enfrentam em disputas judiciais e trocas de acusações que envolvem violência doméstica, estelionato e até fraude financeira. Enquanto Ana se reergue publicamente e vive uma nova fase ao lado do chef Edu Guedes, com quem já oficializou a união civil e planeja o casamento religioso, Alexandre optou pelo afastamento dos holofotes e mantém uma rotina mais discreta.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.