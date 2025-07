Mineiro larga faculdades e cria 3 negócios de sucesso aos 26 anos

Nem sempre o caminho mais seguro é o que leva ao destino mais significativo. Paulo Ferreira, mineiro de uma cidade pequena do interior, sabe bem disso. Aos 26 anos, ele comanda três negócios de sucesso — uma agência de influência, uma clínica voltada à saúde mental da comunidade LGBTQIA+ e um espaço esportivo inclusivo. Mas seu percurso foi marcado por decisões difíceis, começando por largar duas faculdades para apostar em um futuro sem garantias.

Paulo iniciou sua trajetória no ensino superior cursando Publicidade. Insatisfeito, migrou para Odontologia. Porém, mesmo diante de possibilidades estáveis, algo parecia errado. “Sentia que estava vivendo a vida que esperavam de mim, não a minha”, relembra. O desconforto, que muitos tentam silenciar, virou seu ponto de virada. Contra as expectativas da família e os padrões da cidade onde cresceu, ele decidiu seguir sua intuição e mergulhou de cabeça no universo da criatividade — sem diploma, mas com muita vontade.

Começou como freelancer, se especializou no que ninguém ensinava formalmente: entender gente, comunidades e impacto real. Assim nasceu a Loop Influência, agência que hoje conecta grandes marcas a criadores de conteúdo com autenticidade e propósito. “A gente entendeu que marketing de influência não é sobre número, é sobre comunidade. O que gera venda hoje é diálogo legítimo, e isso não se aprende na faculdade”, afirma Paulo. Sob sua liderança, a Loop vem se destacando justamente por apostar em microinfluenciadores e narrativas nichadas — uma estratégia que já elevou em até 40% a conversão de campanhas para algumas marcas.

Mas Paulo queria mais do que construir cases de sucesso no mercado. Como homem gay, ele sentia a ausência de espaços terapêuticos onde pudesse ser compreendido e acolhido. Ao lado de um amigo psicólogo, fundou a Clínica LGBT Com Local, hoje referência no cuidado emocional de pessoas LGBTQIA+ em várias regiões do Brasil. “Criamos o que a gente precisava. Aquilo que a gente não encontrou quando mais precisou”, diz, com emoção.

A inquietação que move Paulo o levou ainda a fundar o Via Beach, um complexo esportivo que une bem-estar, cultura e inclusão, desafiando o modelo engessado de academias e clubes convencionais. A proposta é simples: fazer com que cada pessoa, de qualquer identidade, se sinta pertencente ao ambiente — seja jogando, cuidando do corpo ou socializando.

Paulo Ferreira é parte de uma geração que não se acomoda com o previsível. Ele representa quem decidiu construir um caminho próprio, mesmo que à margem do “certo”. Sua história é um convite à coragem e à reinvenção. “O melhor caminho é aquele que você constrói com verdade, não o que te empurram. Ouça sua inquietação — ela pode ser o seu maior guia”, resume.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.